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    • 16.01.2022 00:51
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    Taraftar çileden çıktı! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo patlaması

    Fenerbahçe'den Gustavo patlaması... Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbaçe Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yediği gol sonrası çılgına dönen Fenerbahçe taraftarı faturayı Luiz Gustavo'ya kesti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Luiz Gustavo patlaması!

    Fenerbahçe taraftarı Luiz Gustavo'ya patladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasman Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Fenerbahçe'nin golü 72. dakikada Jose Sosa'dan gelirken Antalyaspor'un golü Doğukan Sinik'ten geldi.

    LUİZ GUSTAVO GİRDİ FENERBAHÇE GOL YEDİ
    Luiz Gustavo, oyuna girdikten 1 dakika sonra 81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı.

    Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında Luiz Gustavo'nun kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden oldu ve Berke topu elinden kaçırdı.

    Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        TARAFTAR FATURAYI GUSTAVO'YA KETİ
        Fenerbahçe taraftarı yenilen golün ardından faturayı Luiz Gustavo'ya kesti.

        Twitter'da Gustavo etiketiyle 50 binden fazla tweet atılırken bunların büyül bir kısmı tepki içerikli oldu.

        İşte o tepki içerikli paylaşımlardan bazıları:
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