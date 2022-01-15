Adana'da puanlar bölüşüldü! Adana Demirspor 1-1 Yukatel Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

32. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın ortasıyla topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahasına kadar girdi ve düzgün bir vuruş yaptı. Ancak kaleci Lung, topu kurtardı.

36. dakikada Adana Demirspor'da Bjarnason'un pasıyla ceza sahasına giren Akintola, kale alanının gerisinden yaptığı vuruş savunmadan oyuna geri döndü.