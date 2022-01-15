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    • Spor
    • 15.01.2022 13:29
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    • 15.01.2022 15:24
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    Adana'da puanlar bölüşüldü! Adana Demirspor 1-1 Yukatel Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda Kayserispor attığı golle eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Öte yanda maçın 6’ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ı andı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adana’da puanlar bölüşüldü!

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda Kayserispor attığı golle eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    21. dakikada Kayserispor'da Cardoso'nun ortasında Muric'in elinden kaçırdığı topa kale alanı öndeki Gökhan vurmaya çalıştı ancak savunma vuruşa engel oldu.

    26. dakikada Adana Demirspor'da Samet, orta alanda buluştuğu topu Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'da aldığı topu sağındaki Assombalonga'ya verdi. Ceza sahası ön çizgisinde soluna doğru topu çeken Assombalonga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

    30. dakikada Kayserispor'da Cardoso'nun kafayla indirdiği topa kale alanı içerisinde boş kalan Gavranovic, yine kafayla vurdu ancak kaleci Muric, topu kurtardı.

    32. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın ortasıyla topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahasına kadar girdi ve düzgün bir vuruş yaptı. Ancak kaleci Lung, topu kurtardı.

    36. dakikada Adana Demirspor'da Bjarnason'un pasıyla ceza sahasına giren Akintola, kale alanının gerisinden yaptığı vuruş savunmadan oyuna geri döndü.

        AHMET ÇALIK DUALARLA ANILDI
        Maçın 6'ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

        Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Maçın 6'ncı dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu.

        Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.

        İLK 11'LER
        ADANA DEMİRSPOR: Muriç, Semih, Tayyip, Samet, Tarık, Bjarnasson, Sinan, Yunus, Belhanda, Akintola, Britt


        KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

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        Haberler Spor Adana'da puanlar bölüşüldü! Adana Demirspor 1-1 Yukatel Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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