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    • Spor
    • 14.01.2022 12:37
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    • 14.01.2022 12:44
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    SON DAKİKA! Trabzonspor'dan KAP'a Yusuf Erdoğan açıklaması

    Son dakika haberine göre Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada transfer görüşmelerine başlandığı duyuruldu.

    Trabzonspor KAP’a duyurdu! Süper Lig’in yıldızı geldi

    Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada transfer görüşmelerine başlandığı duyuruldu.

    İşte KAP'a yapılan o açıklama
    Profesyonel futbolcusu Yusuf Erdoğan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    TRABZON'A GELDİ
    Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Bugün ise aynı duyguları sevinç göz yaşları olarak geri alıyorum" dedi.

    Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, kente geldi. Tarifeli uçak ile saat 10.30 sıralarında Trabzon'a inen başarılı oyuncuyu kulüp görevlileri karşıladı.



    Yusuf Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, çok mutlu olduğunu aktararak, "Öncelikle çok mutluyum tekrar evime döndüğüm için. Buradan 4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Bugün ise aynı duyguları sevinç göz yaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş bir Yusuf Erdoğan olarak geri dönüyorum. Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum, bu kadroda olmam için bana şans veren hocalarıma ve başkanlarıma çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Yusuf Erdoğan, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

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