Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gözünü kararttı! Ligde arayı daha da açmak istiyor

Süper Lig'de 20 hafta sonunda 49 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraja daha giriyor. Karadeniz Fırtınası aradaki puan farkını korumak veya daha açmak için 9 gün içerisinde ikisi deplasmanda olmak üzere tam 3 maça çıkacak. Bordo-Mavililer ilk olarak sahasında 9 maçtır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor ile Cumartesi günü karşılaşacak. Trabzonspor bu maçtan 4 gün sonra Medical Park'ta komşusu GZT Giresunspor'u konuk edecek. Trabzonspor zorlu periyodun son maçında da deplasmanda 20 maç sonunda 22 puan fark attığı ve teknik direktör değişikliğine giden ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Karadeniz ekibinde hedef ocak ayında kalan 3 maçı da kayıpsız geçip rakiplerle aradaki puan farkını daha da açmak... Teknik Direktör Abdullah Avcı 9 günde 9 puan toplayıp şampiyonluk hedefine daha da yaklaşmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kritik maçlar öncesinde oyuncularından kapasitelerinin üzerine çıkmalarını istedi.