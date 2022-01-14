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    Torrent’in İstanbul'a gelmeden önce önemli bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rakipleri bile izlettirmiş...

    Galatasaray’ın maçlarının büyük kısmını analiz eden Torrent’in aycraı üst üste karşılaşacağı Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon hakkında da geniş bir araştırma yaptırıp tüm bilgileri üç dosya halinde yanında getdiriği belirlendi...

    3 dosyayla geldi
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    Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in İstanbul'a çok hazırlıklı bir şekilde geldiği öğrenildi.



    ANALİZ ONUN UZMANLIĞI!
    Yaklaşık 10 gündür yönetimle temas halinde olan İspanyol hocanın, analiz ekibiyle beraber ilk olarak Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçların büyük bir kısmını mercek altına aldığı belirlendi. Torrent'in Sarı-Kırmızılı takımın artılarını, eksilerini ve futbolcuların tüm özelliklerini ayrıntılı bir şekilde raporladığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen tecrübeli hocanın Galatasaray'ın 1 hafta içinde karşılaşacağı 3 rakibi Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u mercek altına aldığı belirlendi. Torrent, Barcelona'da Pep Guardiola'nın ekibinde görev yaptığı sırada analiz ekibinin başında olan ve özellikle rakipler konusunda verdiği bilgilerle İspanyol devinin başarısında önemli bir rol oynamıştı. İspanyol teknik adamın yaptığı tüm analizleri 3 dosya halinde yanında İstanbul'a getirdiği de gelen bilgiler arasında.



    TÜRKÇE KURSUNA GİDECEK
    Dünkü sabah idmanın ardından futbolcularla yemek yiyen Torrent'in kısa sürede Florya'ya uyum sağladığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın ayrıca kısa süre içinde hızlandırılmış Türkçe kursuna başlamak istediği de öğrenildi. Torrent, Guardiola ile birlikke Bayern Münih'e gitmeden önce de Almanca öğrenmişti.

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    Haberler Spor Torrent’in İstanbul'a gelmeden önce önemli bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rakipleri bile izlettirmiş...
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