Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle! Muhtemel 11'ler kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş Gaziantep FK maçı için heyecan dolu geri sayım başladı, Arda Kardeşler'in mücadeleyi yöneteceği 2022 Süper Lig 21. hafta maçı ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Gaziantep: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet