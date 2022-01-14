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    • Spor
    • 14.01.2022 19:20
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    • 14.01.2022 19:32
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    Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle! Muhtemel 11’ler…

    Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor severler tarafından Spor Toto Süper Lig maçları yakından tkaip ediliyor ve heyecanla izleniyor. 21. hafta maçında Beşiktaş ve Gaziantep FK takımları karşı karşıya gelerek mücadele verecek. Taraftarlar merakla Beşiktaş Gaziantep FK maçı muhtemel 11’ler bilgisini araştırmaya başladı. Canlı yayın olarak kaçırmadan internet üzerinden izlemek isteyenler için Beşiktaş Gaziantep FK maçı ile ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle! Muhtemel 11'ler kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş Gaziantep FK maçı için heyecan dolu geri sayım başladı, Arda Kardeşler'in mücadeleyi yöneteceği 2022 Süper Lig 21. hafta maçı ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Gaziantep: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet

        SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

        Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

        ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

        Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.

        Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

        GHEZZAL, OĞUZHAN, SALİH VE SERDAR HAZIR

        Kovid-19 vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Gaziantep FK maçı için hazır duruma geldi.

        Bu oyuncular görev verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

        Test sonuçları pozitif çıkan Miralem Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise bugün yapılacak testler sonrası netlik kazanacak.

        VIDA VE MONTERO CEZALI

        Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

        Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını yarınki karşılaşmada çekecek.

        OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA

        Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin yarınki karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

        RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR

        Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

        2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

        Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

        Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.
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