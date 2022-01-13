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    • Spor
    • 13.01.2022 14:50
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    • 13.01.2022 15:01
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    Trabzonspor’da koronavirüs endişesi! Süper Lig'de fırtına estiriyordu

    Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de açık ara lider olan Karadeniz Fırtınası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski altında. Trabzonspor orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in testi pozitif çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Liderde virüs endişesi!

    20 hafta sonunda topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da virüs endişesi yaşanıyor. Yunan yıldızın test sonucu pozitif çıktı…

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu Manolis Siopis son olarak Cumartesi takımla birlikte çalıştı. Pazar günü takım izinliydi, Pazartesi sabahı semptom farkettiği için antrenmana katılmadı.

    Yaklaşık 1 haftalık süreç geçse de başka oyuncularda da virüs tespit edilmesinden korkuluyor. Karadeniz Fırtınası'nda uzun süre ilk kez bir oyuncunun testi pozitif çıktı.

        Trabzonspor cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak farkı daha da açmayı planlıyor.

        Bilindiği gibi Trabzonspor'da Serkan Asan ve Anders Trondsen'in hafif sakatlıkları var. Yıldız oyuncu Jorge Djaniny de milli takımdan sakat döndü. Edgar Ie ve Gervinho ise sezonu kapattı.

        Lider, Sivasspor deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak...

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