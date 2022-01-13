Trabzonspor’da koronavirüs endişesi! Süper Lig'de fırtına estiriyordu

20 hafta sonunda topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da virüs endişesi yaşanıyor. Yunan yıldızın test sonucu pozitif çıktı…
27 yaşındaki orta saha oyuncusu Manolis Siopis son olarak Cumartesi takımla birlikte çalıştı. Pazar günü takım izinliydi, Pazartesi sabahı semptom farkettiği için antrenmana katılmadı.
Yaklaşık 1 haftalık süreç geçse de başka oyuncularda da virüs tespit edilmesinden korkuluyor. Karadeniz Fırtınası'nda uzun süre ilk kez bir oyuncunun testi pozitif çıktı.