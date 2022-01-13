PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza var

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

ANTALYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

KONYASPOR Kulübünün, 09.01.2022 tarihinde oynanan KONYASPOR-SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT'un, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SİVASSPOR Kulübü sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, 09.01.2022 tarihinde oynanan KONYASPOR-SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 blok ve BATI TRİBÜN 125 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu UMUT GÜNEŞ'in, 08.01.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.01.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.01.2022 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET MENGÜTAŞ'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

BOLUSPOR Kulübünün, 09.01.2022 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübünün, 08.01.2022 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu TAHA ALTIKARDEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu BENHUR KESER'in, 08.01.2022 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT ONUR DİLEK'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi VELİ BAŞKURT'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi VELİ BAŞKURT'un, ihraç sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2., 95/4., 96/2. ve 98/2. maddeleri uyarınca 12 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi VELİ BAŞKURT'un, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."