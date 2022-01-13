Fenerbahçe'de İsmail Kartal Vitor Pereira'nın 3'lü savunmasını terk etti! Yeni sistem 4-2-3-1

Takım kaptanları Mesut Özil, Gustavo ve Altay Bayındır ile tek tek görüşen Kartal oyuncularına da "Fenerbahçe'de bu tür kaoslara alışkınım. Bu tür zor dönemlerden her zaman kenetlenerek çıktık.
Sizden tek isteğim Fenerbahçe'nin etrafında tek yumruk olalım. Takımın hepsi kaliteli isimlerden oluşuyor. Kalitemizi de herkese gösterelim" dedi.
Takım kaptanlarından zor zamanlarında dümene geçmelerini isteyen Kartal, oyuncularına artık sistemlerinin 4-2-3-1 olduğunu söyledi. Pereira döneminde 3'lü savunma nedeniyle çok zor durumlara düştüklerini söyleyen futbolcuların da bu durumdan oldukça memnun kaldıkları ifade edildi.