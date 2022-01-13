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    • Spor
    • 13.01.2022 17:21
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    • 13.01.2022 17:25
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    Fenerbahçe'de İsmail Kartal Vitor Pereira'nın 3'lü savunmasını terk etti! Yeni sistem 4-2-3-1

    Fenerbahçe’de zor bir dönemde görev alan İsmail Kartal kolları sıvadı. Gelir gelmez takım oyuncularıyla bir toplantı yapan Kartal’ın oyuncularla da bire bir görüşmelere de başladığı öğrenildi. Kartal, 3'lü savunmayı bırakırken artık yeni sistemlerinin ise 4-2-3-1 olduğunu söyledi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Yeni sistemden futbolcular memnun

    Takım kaptanları Mesut Özil, Gustavo ve Altay Bayındır ile tek tek görüşen Kartal oyuncularına da "Fenerbahçe'de bu tür kaoslara alışkınım. Bu tür zor dönemlerden her zaman kenetlenerek çıktık.

    Sizden tek isteğim Fenerbahçe'nin etrafında tek yumruk olalım. Takımın hepsi kaliteli isimlerden oluşuyor. Kalitemizi de herkese gösterelim" dedi.

    Takım kaptanlarından zor zamanlarında dümene geçmelerini isteyen Kartal, oyuncularına artık sistemlerinin 4-2-3-1 olduğunu söyledi. Pereira döneminde 3'lü savunma nedeniyle çok zor durumlara düştüklerini söyleyen futbolcuların da bu durumdan oldukça memnun kaldıkları ifade edildi.

        Duruma göre sistem ve belirleyeceği 11'de çok fazla değişiklikler yapmak istemediğini futbolcularına söyleyen Kartal, yaptığı görüşmelerde kadro istikrarına dikkat çekti.

        Başkan Ali Koç ile de yurt dışından döndükten sonra bir görüşme yapacak olan İsmail Kartal takımın son durumu hakkında bir durum değerlendirmesi yapacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal Vitor Pereira'nın 3'lü savunmasını terk etti! Yeni sistem 4-2-3-1
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