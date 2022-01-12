Felsefesi 5 saniye! TAKVİM, Cimbom’un yeni hocası Torrent’i A'dan Z’ye araştırdı

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Kesin anlaşma sağlanan İspanyol hocanın bugün Florya'da takımın başında olması bekleniyor.
GEÇİŞLER ÇOK ÖNEMİ
Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. 59 yaşındaki teknik adamı A'dan Z'ye araştıran TAKVİM saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri: Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.
PEP ERKEK KARDEŞİ GİBİ
10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor. 2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen Torrent, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor. 59 yaşındaki tecrübeli hoca, indie ve blues dinlemeyi çok seviyor.