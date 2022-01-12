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    Felsefesi 5 saniye! TAKVİM, Cimbom’un yeni hocası Torrent’i A'dan Z’ye araştırdı

    Futbol felsefesini “5 saniye” olarak özetleyen Domenec Torrent, “Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın” ifadesini kullanıyor. İspanyol hoca ayrıca, “Çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun” üzerinde de ısrarla duruyor...

    ONUR ÖZKAN
    Felsefesi 5 saniye!

    Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Kesin anlaşma sağlanan İspanyol hocanın bugün Florya'da takımın başında olması bekleniyor.



    GEÇİŞLER ÇOK ÖNEMİ
    Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. 59 yaşındaki teknik adamı A'dan Z'ye araştıran TAKVİM saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri: Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.



    PEP ERKEK KARDEŞİ GİBİ
    10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor. 2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen Torrent, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor. 59 yaşındaki tecrübeli hoca, indie ve blues dinlemeyi çok seviyor.



        OFİSTE MÜZİK DİNLİYOR
        Ancak, İngilizler onu tam anlamıyla bir jazz sevdalısı olarak nitelendiriyor. Domenec Torrent, Pep Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli ünlü İngiliz grubu Sade'i dinlediği belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında yer alıyor.



        TORRENT'İN GİDİŞİNİ KUTLAMIŞLAR!
        Flamengolu taraftarların, Domenec Torrent'le yolların ayrılmasının ardından çok büyük sevinç yaşadığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in son çalıştırdığı takım Flamengo'da görevine son verilmesi haberini Brezilya ekibinin taraftarlarının çılgınca kutladığı ortaya çıktı. Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası İspanyol teknik adamın görevine son verilmesiyle ise Brezilya ekibinin taraftarlarının, bu haberi sevinçle karşıladığı ortaya çıktı. Flamengo taraftarlarının, Torrent'in görevine son verildiğini bildiren tweete yanıt olarak gönderdiği kutlama videoları, İspanyol hoca ile ilgili endişeleri artırdı. Flamengo taraftarları görev süresi boyunca Torrent'in oynattığı futboldan dolayı duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirmişti.



        YERLİ YARDIMCI TANRIVERMİŞ
        Domenec Torrent'in ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İspanyol hocanın yanına yerli bir isim getirmek isteyen Galatasaray yönetiminin Tuğberk Tanrıvermiş ile anlaştığı öğrenildi. Bir dönem Galatasaray' da görev yapan ve şuan Spezia U19 takımı çalıştıran genç hocanın Torrent'in ekibinde görev yapacağı belirlendi.
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            Haberler Spor Felsefesi 5 saniye! TAKVİM, Cimbom’un yeni hocası Torrent’i A'dan Z’ye araştırdı
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