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    Beşiktaş taraftarını kaçırdığı gollerle çıldırtan Batshuayi'nin 1 golü 7.5 milyon TL değerinde!

    Siyah-Beyazlı kulübe maliyeti 3.35 milyon Euro olan Batshuayi kaçırdığı gollerle Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Ligde sadece 7 golü bulunan yıldız futbolcunun 1 golü ise 7.5 milyon TL gibi astronomik bir ücret buldu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    1 golü 7.5 milyon TL

    Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtırken, Belçikalı forvetin yüksek maliyeti de şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz kulübü Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı ve kiralama ücretiyle birlikte Kartal'a olan maliyeti 3 milyon 350 bin Euro civarında olan Belçikalı forvet, performansı ile şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Siyah- Beyazlı forma altında şu ana kadar 7 kez ağları sarsan Batshuayi'nin şu ana kadar gol başına kazancı ise yaklaşık 7,5 milyon TL oldu. Beşiktaş sezon sonunda Belçikalı yıldızla yola devam etmeyi ise düşünmüyor.



    ÇEBİ: GEREKEN NEYSE YAPTIK
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verdikleri sözü tuttuklarını ve geçmiş dönemleri denetlediklerini söyledi. Çebi "Çıkan rapor bir dönüm noktasıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın menfaati neyse onu yaptık" açıklaması yaptı.



    SABIRSIZLANIYORUM
    Trabzon'un yeni transferi Visca, "Sahaya çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici" dedi. Trabzonspor'da yeni transfer Edin Visca, antrenman performansıyla büyük beğeni topladı. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağlayan oyuncunun adaptasyon sürecini daha da hızlandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna özel ilgi gösteriyor. Hafta sonunda oynanacak olan Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'de kendisin yer bulması beklenen oyuncu antrenmandaki performansıyla buna hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sahaya çıkmayı iple çektiğini belirten Edin Visca, "Sahaya çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici. Adım attığım andan itibaren heyecanın bir parçası oldum ve maçta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



        TRABZON SİVAS'A BİLENİYOR
        Trabzonspor, cumartesi günü Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.



        EN ÇOK LİMİT
        Fener'de TFF kulüplerin harcama limitlerini güncelledi. Sezon başında yüzde 25 sapma ile beraber 546 milyon lira olan limitini 667 milyona çıkaran Fenerbahçe ilk sırada yer aldı... TFF dün resmen başlayan ara transfer dönemi öncesi kulüplerin güncellenmiş harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe yüzde 25 sapma ile beraber 667.775.177 lira ile en çok limite sahip kulüp oldu. Sarı-Lacivertliler sezon başında 497 milyon lira olan limitini böylece yaklaşık 170 milyon lira artırmış oldu. Galatasaray 662.069.594'luk limitiyle ikinci sırada yer aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın sezon başı 546 milyon lira olan limiti 116 milyon yükseldi. Beşiktaş sezon başında 386 milyon lira olan limitini 552.298.683 liraya çıkararak 3. sırada yer aldı. Ligin açık ara lideri Trabzonspor'un limiti ise 387.060.950 lira olarak açıklandı.



        EN AZI MALATYA'DA
        TFF'nin açıkladığı listede harcama limiti en düşük takım ise şu anda Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-Siyahlılar sadece 117.659.953 liralık limite sahip durumda.



            KİM MİN JAE ŞOKU
            Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason eLe, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kısa sürede sorunlar çözülmesez teklif gelir gelmez Fenerbahçe'den ayrılacak" ifadesini kullandı. F.Bahçe'de tam anlamıyla kaos havası hakim... Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok. Fenerbahçe kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min Jae takımdan ayrılacak" ifadesini kullandı. Kısa sürede gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın çok sayıda önemli kulübünü transfer listesine giren Koreli stoperin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu biliniyor.



            VAZGEÇEN GİTSİN!
            Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Başkan Koç futbolculara, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım" ifadesini kullandı.



            BURSASPOR AMERİKALI BROWN'I GÖNDERDİ
            ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da oyunculardan Anthony Brown ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Brown ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.



                BOLUSPOR, EKRAM VE ÖMER İLE YOLLARI AYIRDI
                1. Lig takımlarından Boluspor'da kaleci Ömer Alıcı ve defans oyuncusu Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



                TOLCAY CİĞERCİ SAMSUN'DA
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi renklerine bağladı. Son olarak FC Viktoria 1889 Berlin formasını giyen Tolcay Ciğerci 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını belirtildi.



                FENER İKİNCİ YARIDA AÇILDI
                THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda son 6 maçta 5'inci, toplamda ise 8'inci galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe maçta ilk yarıyı 36-39 geride kapatırken, üçüncü çeyrekte üstünlüğü eline aldı ve son 10 dakikaya 66-59 önde girdi. Sarı-Lacivertliler maçı da 14 sayı farkla kazanmayı bildi. Fener'de Melih Mahmutoğlu 17 sayıyla takımına katkı koydu.

                BURSASPOR JAHOVİC'İ İSTİYOR
                Göztepe'de ligde oynanan son Antalyaspor maçında süre alamayan Jahovic ile Bursaspor'un yakından ilgilendiği belirtiliyor. Bursaspor'un sezon başında da istediği Makedon forvet için Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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                Haberler Spor Beşiktaş taraftarını kaçırdığı gollerle çıldırtan Batshuayi'nin 1 golü 7.5 milyon TL değerinde!
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