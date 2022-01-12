Beşiktaş taraftarını kaçırdığı gollerle çıldırtan Batshuayi'nin 1 golü 7.5 milyon TL değerinde!

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtırken, Belçikalı forvetin yüksek maliyeti de şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz kulübü Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı ve kiralama ücretiyle birlikte Kartal'a olan maliyeti 3 milyon 350 bin Euro civarında olan Belçikalı forvet, performansı ile şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Siyah- Beyazlı forma altında şu ana kadar 7 kez ağları sarsan Batshuayi'nin şu ana kadar gol başına kazancı ise yaklaşık 7,5 milyon TL oldu. Beşiktaş sezon sonunda Belçikalı yıldızla yola devam etmeyi ise düşünmüyor.
ÇEBİ: GEREKEN NEYSE YAPTIK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verdikleri sözü tuttuklarını ve geçmiş dönemleri denetlediklerini söyledi. Çebi "Çıkan rapor bir dönüm noktasıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın menfaati neyse onu yaptık" açıklaması yaptı.
SABIRSIZLANIYORUM
Trabzon'un yeni transferi Visca, "Sahaya çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici" dedi. Trabzonspor'da yeni transfer Edin Visca, antrenman performansıyla büyük beğeni topladı. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağlayan oyuncunun adaptasyon sürecini daha da hızlandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncusuna özel ilgi gösteriyor. Hafta sonunda oynanacak olan Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'de kendisin yer bulması beklenen oyuncu antrenmandaki performansıyla buna hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sahaya çıkmayı iple çektiğini belirten Edin Visca, "Sahaya çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak heyecan verici. Adım attığım andan itibaren heyecanın bir parçası oldum ve maçta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.