Beşiktaş taraftarını kaçırdığı gollerle çıldırtan Batshuayi'nin 1 golü 7.5 milyon TL değerinde!

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Fener'de TFF kulüplerin harcama limitlerini güncelledi. Sezon başında yüzde 25 sapma ile beraber 546 milyon lira olan limitini 667 milyona çıkaran Fenerbahçe ilk sırada yer aldı... TFF dün resmen başlayan ara transfer dönemi öncesi kulüplerin güncellenmiş harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe yüzde 25 sapma ile beraber 667.775.177 lira ile en çok limite sahip kulüp oldu. Sarı-Lacivertliler sezon başında 497 milyon lira olan limitini böylece yaklaşık 170 milyon lira artırmış oldu. Galatasaray 662.069.594'luk limitiyle ikinci sırada yer aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın sezon başı 546 milyon lira olan limiti 116 milyon yükseldi. Beşiktaş sezon başında 386 milyon lira olan limitini 552.298.683 liraya çıkararak 3. sırada yer aldı. Ligin açık ara lideri Trabzonspor'un limiti ise 387.060.950 lira olarak açıklandı.