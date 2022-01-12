Ali Koç 'istifa et' yazanların %49,7’si Norveç’ten boot hesap diyince taraftar çileden çıktı!





Koç'un karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Ali Koç bırak git' hashtagini inceliyoruz. %49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, organize çete. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" sözleri isyanın boyutunu daha artırdı.