Rize maçında yıldızı parlayan Emirhan İlkhan'ın başarısı tesadüf değil! İşte genç yıldızın sırrı





FUTBOL ASLA ŞANSA BIRAKILAMAZ

Aynı zamanda özel beslenme uzmanının gözetiminde olan genç Emirhan İlkhan, kendisine yapılan yatırımların karşılığını şimdiden vermeye başladı. 17'lik yıldız, futbolda hiçbir şeyin şansa bıraktılamayacağı ve bir program ve plan dahilinde gelişimin sağlanabileceğinin en güzel örneğini de vermiş oldu.