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    Rize maçında yıldızı parlayan Emirhan İlkhan'ın başarısı tesadüf değil! İşte genç yıldızın sırrı

    17 yaşındaki Emirhan’a ailesi 3 yıl önce özel kondisyon hocası tuttu... İngilizce eğitim verdirtiyor. Yemesi içmesini özel beslenme uzmanı kontrol ediyor...

    3 yıllık projenin ürünü Emirhan

    Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar uğraşan Beşiktaş'ın Rize deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan önce penaltı yaptıran sonra da takımının 2. golünü atan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın gerçek bir proje olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Beşiktaş altyapısına geçen Emirhan'a ailesinin büyük destek verdiği 3 yıldır kondisyon hocası ile çalıştığı ve İngilizce eğitim aldığı öğreinildi.



    FUTBOL ASLA ŞANSA BIRAKILAMAZ
    Aynı zamanda özel beslenme uzmanının gözetiminde olan genç Emirhan İlkhan, kendisine yapılan yatırımların karşılığını şimdiden vermeye başladı. 17'lik yıldız, futbolda hiçbir şeyin şansa bıraktılamayacağı ve bir program ve plan dahilinde gelişimin sağlanabileceğinin en güzel örneğini de vermiş oldu.



    GÜCÜ DE ÖZGÜVENİ DE TAM
    Rize'ye attığı golle Batuhan Karadeniz'in ardından ligde gol atan en geç 2. Beşiktaşlı futbolcu olan Emirhan'ın gerçek mevkisi merkez orta saha olmasına rağmen forvet arkasında da görev yapabiliyor. Gücü ve özgüveni en üst seviyede.
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        Haberler Spor Rize maçında yıldızı parlayan Emirhan İlkhan'ın başarısı tesadüf değil! İşte genç yıldızın sırrı
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