Katar'da Süper Kupa'yı Beşiktaş'la kaldıran Önder Karaveli'ye Al Gharafa Başkanı Al Thani hayran kaldı

Sergen Yalçın ile yollar ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Önder Karaveli'nin kulüpte devam edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı ama başarılı teknik adamın şimdiden yurt dışından talipleri var. Önder Karaveli'nin Katar'da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinin ardından kupayı kaldırması bu ülkede fazlasıyla ses getirdi.