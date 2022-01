Katar'da Süper Kupa'yı Beşiktaş'la kaldıran Önder Karaveli'ye Al Gharafa Başkanı Al Thani hayran kaldı

RESMİ TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Katar Kulübü Al Gharafa'da şu anda gündemin 1 numaralı konusu olan Önder Karaveli'ye resmi teklifin gelmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor. Ama son kararı Karaveli verecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN