Gedson adım adım Galatasaray'da! A Bola, Benfica ve G.Saray arasındak i anlaşmanın yakın olduğunu yazdı

Mali sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı yaşanıyor. Portekiz basınının verdiği flaş habere göre Sarı-Kırmızılılar Portekizli genç yıldıza devre arasında kavuşacak.
YENİ HOCANIN KARARI NE OLACAK!
Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Galatasaray ile anlaşacak yeni teknik direktörün Gedson Fernandes konusundaki fikri de merak ediliyor.
JASON DENAYER İDDİASI!
Fransız Gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray eski oyuncusu Denayer ile ilgileniyor. Denayer'in Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Habere göre Galatasaray dışında Trabzonspor da oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunuyor.