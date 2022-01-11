Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gedson adım adım Galatasaray'da! A Bola, Benfica ve G.Saray arasındak i anlaşmanın yakın olduğunu yazdı

    A Bola, Benfica ve G.Saray arasındak i anlaşmanın yakın olduğunu yazdı... Yeni teknik direktörün kararı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gedson Aslan’a çok yakın

    Mali sıkıntılar ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferde şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray'da Gedson Fernandes heyecanı yaşanıyor. Portekiz basınının verdiği flaş habere göre Sarı-Kırmızılılar Portekizli genç yıldıza devre arasında kavuşacak.



    YENİ HOCANIN KARARI NE OLACAK!
    Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan A Bola, Benfica ve Galatasaray arasındaki anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Galatasaray ile anlaşacak yeni teknik direktörün Gedson Fernandes konusundaki fikri de merak ediliyor.



    JASON DENAYER İDDİASI!
    Fransız Gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray eski oyuncusu Denayer ile ilgileniyor. Denayer'in Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Habere göre Galatasaray dışında Trabzonspor da oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunuyor.



        BARTUĞ MARSİLYA'YA
        G.Saray'ın bir yıldız adayı daha elinden uçuyor. Sözleşme konusunda ikna edilemeyen Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşmak üzere.



        LJAJİC BAŞAKŞEHİR'E
        Adem Ljajic'in Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi. Sezon baınşdan beri kadro dışı olan Ljajic alacağının bir kısmını da bırakacak. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Adem Ljajic transferinde sona çok yakın olduğu bildirildi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adem Ljajic ile bir süredir görüşmelerini sürdüren turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içerisinde resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Medipol Başakşehir, 1,5 yıllık sözleşme için Ljajic ile prensipte anlaşmaya vardı. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Baüşakşehir, Ljajıc'in yarım sezonluk ücretinin tamamını karşılayacak. Ljajic, ayrıca Beşiktaş'tan alacağeının bir kısmından feragat edeceği de gelen haberler arasında... Sezon başından beri kadro dışı olan ve hiç maç oynamayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasıyla Siyah- Beyazlı kulübün bütçesinde önemli oranda bir rahatlama olacağı ifa ediliyor.



        UMUT MERAŞ'TA ÖDEM VE YIRTIK VAR
        Çaykur Rize deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'tan kötü haber geldi. Umut Meraş'ın ayağında ödem ve kısmi yırtık tespil edildiği açıklandı. Umut 2-3 hafta forma giyemeyecek.



            BERLİN OPSİYON HAKKI VERMEDİ!
            Bordo-Mavililer, kiraladığı Puchacz'a yarım sezon için 400 binE uro verecek. Kulübü ile yapılan opsiyon pazarlıklarında ise sonuç lıanamadı
            Trabzonspor yeni transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın maliyetini açıklıdı. 1999 doğumlu oyuncunun transferiyle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Futbolcuya yarım sezon için 400 bin Euro kulübü Union Berlin'e ise yarım sezonluk kiralama bedeli olarak 200 bin Euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi. Bu arada Trabzonspor kulübü ile Alman ekibi arasında son ana kadar yapılan sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletme görüşmelerinde ise Union Berlin'in geri adım atmamasıyla birlikte anlaşma sağlanamadı.



            FORMA NUMARASI 72
            Trabzonspor'un yeni transferi Puchacz 72 numaralı formayı giyecek. Genç yıldız dün Bordo-Mavili formayla ilk antrenmanına çıktı.



            MECBUREN TRONDSEN!
            Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını 14'e indirecek Trabzonspor, stoper transferi için Trondsen ile yolları ayırmayı planlıyor.



                ALLAHYAR PİYANGOSU
                Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İranlı forve t için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'luk teklif yapt ı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor... Teknik adam belirsizliği nedeniyle transferde henüz net bir adım atamayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi... Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City, Allahyar Sayyadmanesh için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. 1.5 yıl Zorya'da kiralık oynadıktan Fenerbahçe'ye geri dönen 20 yaşındaki İranlı forvet, Ukrayna kulübünde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



                105 GÜN SONRA DÜŞME HATTINDAN KURTULDU!
                Göztepe, 2. devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek derin bir nefes aldı. 18 puana yükselen Göztepe, 105 gün sonra düşme hattından kurtuldu.


                YUSUF YAZICI CSKA'DA
                Fransız ekibi Lille ile CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu sezonun ikinci yarısında Rus ekibinin formasını giyecek.

                ANTALYASPOR FERNANDO'YU ALIYOR
                Antalyaspor son olarak Çin takımlarından BJ Guoan forması giyen Fernando Martins ile prensip anlaşmasına vardı. Pek çok takım ile görüşme yapan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun tercihinin Antalyaspor'dan yana olacağı öğrenildi.

                LUKA DONCİC YILDIZLAŞTI DALLAS, BULLS'U YIKTI!
                NBA'de Dallas Mavericks, Chicago Bulls'u 113-99 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, 22 sayı, 14 ribaunt ve 14 asistle sezonun üçüncü "triple double"ını yaptı.

                KEREM KALAFAT BEŞİKTAŞ'A DÖNDÜ
                Kiralık olarak Uşakspor'a giden Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri döndü. 20 yaşındaki sağ bekin sözleşmesinde "Beşiktaş çağırırsa geri döner" maddesi yer alıyordu.

                KUPADA KURA ÇEKİMİ 14 OCAK'TA
                Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kuraya seri başı olarak katılacak. Maçlar 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

                KEÇİÖRENGÜCÜ 3 ATTI 3 ALDI
                TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yenmeyi başardı. Konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri Ibrahim Olawoyin, İbrahim Mirza ve Ali Yavuz Kol kaydetti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde deprem!
                Haberler Spor Gedson adım adım Galatasaray'da! A Bola, Benfica ve G.Saray arasındak i anlaşmanın yakın olduğunu yazdı
                    SON DAKİKA