Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! Adana Demirspor karşısında da istediğini elde edemedi





STAT YİNE 'İSTİFA' DİYE İNLEDİ

F.Bahçe taraftarları, A.Demirspor maçında Ali Koç'u istifaya çağırdı... Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırdı. F.Bahçe 2-1 yenik duruma düştükten sonra tepkilerini dile getiren taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar bu tepkilerinin ardından da "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarına devam etti. Taraftarlar, maçın son anlarında Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratta bulunurken, son düdük ile birlikte ıslıkla protestolarını sürdürdü. Sarı- Lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı 2-1 kazanan Adana Demirspor futbolcularını maç sonrası alkışladı. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları ise, "Yeter artık git başkan... Koskoca Fenerbahçe ne hale geldi!" yorumunda bulundu.