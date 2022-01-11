Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! Adana Demirspor karşısında da istediğini elde edemedi

Fener'in yüzü gülmüyor... Sarı- Lacivertliler ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor'a evinde 2-1 yenildi. Böylece lider Trabzonspor'la fark 17 puana yükseldi. 13. dakikada İrfan Can'ın etkili şutu direkten geri geldi. Dönen şutta Valencia'nın dokunuşunu Muriç kurtardı.
PENALTIYI ALDI, GOLÜ ATTI!
27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia topa yükseldiği sırada Svensson tarafından düşürülünce hakem hemen beyaz noktayı gösterdi. Ekvadorlu yıldız penaltıdan golü attı: 1-0.
GÖKHAN'DAN MÜTHİŞ FÜZE
34. dakikada Adana Demir beraberliği yakaladı. Gökhan'ın uzaktan mükemmel şutu ağlarla buluştu: 1-1. 2. yarının hemen başında Belhanda sahneye çıktı ve Adana Demir öne geçti: 1-2.