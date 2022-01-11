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    Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! Adana Demirspor karşısında da istediğini elde edemedi

    27. dakikada Valencia’nın penaltısı ile öne geçen Sarı-Lacivertliler, 34’te Gökhan İnler’in füzesini engelleyemedi... 46’da sahne alan eski Galatasaraylı Belhanda, Adana Demir’i öne geçirdi. Fener kalan sürede skoru çeviremedi...

    Demir attım mutsuzluğa

    Fener'in yüzü gülmüyor... Sarı- Lacivertliler ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor'a evinde 2-1 yenildi. Böylece lider Trabzonspor'la fark 17 puana yükseldi. 13. dakikada İrfan Can'ın etkili şutu direkten geri geldi. Dönen şutta Valencia'nın dokunuşunu Muriç kurtardı.



    PENALTIYI ALDI, GOLÜ ATTI!
    27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia topa yükseldiği sırada Svensson tarafından düşürülünce hakem hemen beyaz noktayı gösterdi. Ekvadorlu yıldız penaltıdan golü attı: 1-0.



    GÖKHAN'DAN MÜTHİŞ FÜZE
    34. dakikada Adana Demir beraberliği yakaladı. Gökhan'ın uzaktan mükemmel şutu ağlarla buluştu: 1-1. 2. yarının hemen başında Belhanda sahneye çıktı ve Adana Demir öne geçti: 1-2.



        BERKE'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
        59'da Gökhan yine uzaklardan denedi. Bu kez Berke gole izin vermedi. 72'de Serdar'ın kafa vuruşunu savunma kornere gönderdi. 85'te Yunus vurdu, Berke çok iyi çıkardı ve maç 2-1 bitti.



        İRFAN'A TRİBÜNDEN ISLIKLI PROTESTO
        Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci tribün protestolarından nasibini aldı. Taraftarlar yıldız futbolcu ikinci yarıda üst üste kaybettiği topların ardından ıslıkladı. İrfan bir süre sonra yerini Serdar'a bıraktı.



        MESUT ÖZİL SÜRPRİZİ
        Fenerbahçe'nın en önemli silahlarından Mesut Özil dün ilk 11'de yoktu. İki gündür bel ağları olan tecrübeli futbolcu son yarım saatte forma giyebildi.



            BELHANDA'DAN ÇILDIRTAN SEVINÇ
            G.Saray forması giyerken her F.Bahçe maçı olaylı geçen Faslı yıldız galibiyet golü sonrası 'ağlama' hareketi yapınca ortalık karıştı
            Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor'un galibiyet golünü atan Younes Belhanda'nın tribünlere doğru 'ağlama' hareketi yapması ortalığı karıştırdı. Mert Hakan, Faslı yıldızın üzerine yürürken büyük gerilim yaşandı. Öte yandan eski G.Saraylı Belhanda yine Kadıköy'den kaybetmeden çıkmayı başardı.



            4.5 AY SONRA BİR İLK
            Adana Demirspor ağlarını penaltıdan sarsan Enner Valencia ligde 4.5 ay sonra gol sevinci yaşadı. Ekvadorlu yıldız son olarak 2. haftada Altay'a gol atmıştı.



            STAT YİNE 'İSTİFA' DİYE İNLEDİ
            F.Bahçe taraftarları, A.Demirspor maçında Ali Koç'u istifaya çağırdı... Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırdı. F.Bahçe 2-1 yenik duruma düştükten sonra tepkilerini dile getiren taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar bu tepkilerinin ardından da "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarına devam etti. Taraftarlar, maçın son anlarında Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratta bulunurken, son düdük ile birlikte ıslıkla protestolarını sürdürdü. Sarı- Lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı 2-1 kazanan Adana Demirspor futbolcularını maç sonrası alkışladı. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları ise, "Yeter artık git başkan... Koskoca Fenerbahçe ne hale geldi!" yorumunda bulundu.



                BALOTELLİ'DEN PENALTI TEPKİSİ
                A.Demirspor'un yıldızı F.Bahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Testi pozitif çıktığı için F.Bahçe'ye karşı oynayamayan Balotelli, Sarı-Lacivertliler'in kazandığı penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Valencia ile kazanılan penaltıya A.Demirspor oyuncular uzun süre itiraz etti.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! Adana Demirspor karşısında da istediğini elde edemedi
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