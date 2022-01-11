Fatih Terim'in ayrılışından sonra gelecek teknik hoca İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent oldu





O DA 'PAS'I ÇOK SEVİYOR!

Çok uzun bir teknik adamlık kariyeri olmayan Torrent'in New York City ve Flemengo'da 4-3-3, 4-2-3-1 ve 3-4-3 sistemlerini tercih etmesi dikkat çekiyor. İspanyol teknik adam, Guardiola ile pasa dayalı bir oyun tarzını benimsiyor.

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