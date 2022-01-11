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    Fatih Terim'in ayrılışından sonra gelecek teknik hoca İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent oldu

    Fatih Terim’le yollarını ayıran Galatasaray yönetimi daha öncey ardımcı hocalık için anlaşılan İspanyol teknik adamı takımın başına getirmeye karar verdi. Torrent’in bugün eibkiyle beraber İstanbul’da olması bekleniyor.

    Yeni Hoca Torrent

    Fatih terim döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası jet hızıyla belli oldu... Sarı-Kırmızılı yönetim, kısa süre önce yardımcı antrenörlük için anlaşma sağladığı Domenec Torrent'i takımın başına getirmeye karar verdi.



    2.5 YILLIK IMZAYI ATACAK
    59 yaşındaki İspanyol hocanın bugün ekibiyle beraber İstanbul'a geleceği öğrenildi. 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Torrent 10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın ekibinde yer aldı. 2018 yılında ise City Group'un bağlı olduğu kulüplerden MLS ekibi New York City'nin başına geçti. 60 maçta 1,68'lik puan ortalaması yakalayan Torrent ardından Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştı.



    İLK İSPANYOL HOCA OLACAK
    Brezilya kulübünde 26 maçta 1,92'lik puan ortalaması tutturan İspanyol teknik adam Kasım 2020'den bu yana boşta. Genç oyunculara yaptığı yatırım ve iletişim becerileriyle dikkatleri çeken Domenec Torrent, Galatasaray'ın ilk İspanyol teknik adamı olacak.
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