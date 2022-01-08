Galatasaray'da Cedric Bakambu hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Cedric Bakambu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi elinde olan Kongolu forvetle masaya oturduğu öğrenildi. Ancak Bakambu'nun yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro imza parası istediği belirlendi. Bu talepleri çok fazla bulan Galatasaray'ın görüşmelere ara verme kararı aldığı ifade edildi. Lille, Sevilla ve Villarreal'in de Bakambu ile ilgilendiği, bu nedenle yıldız futbolcunun piyasasının çok yükseldiği öğrenildi.