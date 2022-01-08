Adem Ljajic Başakşehir’e (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Anlaşmanın 1.5 yıllık olacağı öğrenildi. Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. Ljajic Beşiktaş'ta 85 maçta 18 gol attı.

FENERBAHÇE 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Çift kale maçlarla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır'ın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

FERDİ RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı kadrosuna alınması planlanıyor. Ancak uzun süren sakatlığı sonrasında maç eksiği olan Ferdi'ye 11'de şans verilmeyecek.

OZAN TUFAN AYRILMAYACAK

Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, İngiliz basınında 'Ozan Fenerbahçe'ye dönecek" şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Mirsad Türkcan, "Ozan Tufan'ın devre arasında sözleşmesinin feshedilip Fenerbahçe'ye geri döneceği haberleri kesinlikte doğru değil. Eğer Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek" dedi. Mirsad Türkcan, "Ozan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni hocasıyla da uyum içinde. Takımının hedeflerine ulaşması adına elinden gelini yapıyor" ifadelerini de kullandı. Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarındaydı.

BURAK YILMAZ'A COVİD 19 ŞOKU

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Açıklamayı milli futbolcu yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Gaziantep FK-Karagümrük maçı oynanacak. 16.00'da ise Aytemiz Alanya- Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa-Hatay karşılaşmaları var.

PHONEİX SUNS EVİNDE ÇOK FARKLI

NBA'de Phoenix Suns, sahasında L.A. Clippers'ı 106- 89 yendi. Suns'ta Cameron Johnson 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.

ALANYASPOR'DA ŞOK: 13 İSMİN TESTİ POZİTİF

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da tam 13 ismin Covid-19 testleri pozitif sonuçlandı. Turuncu-Yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır" denildi.

COUTİNHO'NUN YENİ ADRESİ ASTON VİLLA

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi olan Philippe Coutinho'yu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Brezilyalı yıldızın bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

HATAYSPOR'DA POPOV İLE YOLLAR AYRILDI

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, sağ bek oyuncusu Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Popov'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

BUGÜN TÜM GÖZLER IŞIK KAAN'DA

Fatih Terim'in savunmadaki eksikler nedeniyle bu akşam Işık Kaan'ı 11'de oynatması bekleniyor. Luyindama'nın iyileştiği ancak Terim'in 20 yaşındaki stoperi oynatacağı öğrenildi. Aytaç Kara'nın da Antalyaspor maçının ardından yine 11'de olacağı belirlendi.

CİMBOM 2. DEVREYİ GİRESUN İLE AÇIYOR

Sezonun ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray bu akşam ikinci yarının ilk maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadı'nda Giresunspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera ve Diagne, cezalı Kerem ve Marcao, Covid-19 testleri pozitif olan Alpaslan, Fatih, Van Aanholt ve Taylan ile Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed forma giyemeyecek.