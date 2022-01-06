Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.01.2022 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 15:32
    ABONE OL

    Sampdoria Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatci'ye kancayı taktı

    Beşiktaş’ın özkaynaklarından biri olan Serdar Saatci İtalyan ekibinin takibinde… Siyah-Beyazlılar’da Hırvat stoper Domagoj Vida’ya olan benzerliği ile dikkat çeken genç stoper Serdar Saatci'yi İtalya Ligi ekiplerinden Sampdoria’nın istediği iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Serdar Saatci’ye kancayı taktılar

    İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kara Kartal'ın genç yıldızı Serdar Saatci'yi Sampdoria'nın istediğini yazdı.
    2003 doğumlu genç yıldız bu sezon sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmuştu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin de üzerine titrediği genç yetenek bu sezon 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı.

    Soğukkanlılığı ile dikkat çeken genç stoper, görev aldığı süre boyunca 1 de asiste imza atmayı başardı. 1.90 mt. boyundaki Serdar Saatci'nin güncel piyasa değeri ise 750 bin Euro.
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Spor Sampdoria Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatci'ye kancayı taktı
            SON DAKİKA