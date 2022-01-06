Sampdoria Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatci'ye kancayı taktı

İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kara Kartal'ın genç yıldızı Serdar Saatci'yi Sampdoria'nın istediğini yazdı.
2003 doğumlu genç yıldız bu sezon sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin de üzerine titrediği genç yetenek bu sezon 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı.
Soğukkanlılığı ile dikkat çeken genç stoper, görev aldığı süre boyunca 1 de asiste imza atmayı başardı. 1.90 mt. boyundaki Serdar Saatci'nin güncel piyasa değeri ise 750 bin Euro.