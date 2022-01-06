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    • Spor
    • 06.01.2022 15:42
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    • 06.01.2022 15:52
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    Ali Koç üstünü çizmişti! Sinan Gümüş için Mesut Özil devreye girdi

    Sezon başında 2 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'den ayrılmayan ve ardından kadro dışı kalan Sinan Gümüş için Mesut Özil devreye girdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Koç üstünü çizmişti! Özil devreye girdi

    Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve kendisi için gelen 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti. Bir süredir sahalardan uzak olan Sinan ile ilgili ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

    Sezon başında Fenerbahçe'ye kendisi için yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi reddeden Sinan Gümüş, bu hareketi ile başkan Ali Koç'u çok kızdırmış ve Koç, "Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkarırız" demişti. Ardından Sinan'a Süper Lig'den birçok teklif gelmesine rağmen oyuncunun gidişine izin vermeyen, kadro dışı kararından da geri adım atmayan Başkan Koç, Sinan'ı ilk yarıda bireysel çalışmaya mahkum etmişti.



    Bir süre önce ise menajerlik şirketini değiştiren ve Mesut Özil'in temsilciliğini yapan şirket ile anlaşan Sinan için ocak ayında farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

        Mesut Özil'in aynı menajerlik şirketi altında olduğu takım arkadaşı Sinan için başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı ve Koç'tan Sinan için izin isteyeceği öne sürülüyor.

        Sinan Gümüş ile başta eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.

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        Haberler Spor Ali Koç üstünü çizmişti! Sinan Gümüş için Mesut Özil devreye girdi
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