Ali Koç üstünü çizmişti! Sinan Gümüş için Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve kendisi için gelen 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti. Bir süredir sahalardan uzak olan Sinan ile ilgili ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'ye kendisi için yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi reddeden Sinan Gümüş, bu hareketi ile başkan Ali Koç'u çok kızdırmış ve Koç, "Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkarırız" demişti. Ardından Sinan'a Süper Lig'den birçok teklif gelmesine rağmen oyuncunun gidişine izin vermeyen, kadro dışı kararından da geri adım atmayan Başkan Koç, Sinan'ı ilk yarıda bireysel çalışmaya mahkum etmişti.
Bir süre önce ise menajerlik şirketini değiştiren ve Mesut Özil'in temsilciliğini yapan şirket ile anlaşan Sinan için ocak ayında farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.