Ali Koç üstünü çizmişti! Sinan Gümüş için Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve kendisi için gelen 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti. Bir süredir sahalardan uzak olan Sinan ile ilgili ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor.