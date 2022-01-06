Katar’da Antalya'yı penaltılarla yenip zafere ulaşan Beşiktaş Süper Kupa'yı aldı

Kartal tarih yazdı. Siyah-Beyazlılar, TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 yenerek zafere ulaştı. Beşiktaş böylece Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kaldırarak tarihinde ilk kez üçleme yaptı.