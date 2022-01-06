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    Katar’da Antalya'yı penaltılarla yenip zafere ulaşan Beşiktaş Süper Kupa'yı aldı

    33. dakikada Siyah-Beyazılar'ı 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, 74. dakikada bu kez de kendi ağlarını sarstı... Penaltılarda hata yapmayan Kartal rakibine 4-2 üstünlük kurarak tar-i hinde 2. kez Süper Kupa sevincini yaşadı.

    Süper güç

    Kartal tarih yazdı. Siyah-Beyazlılar, TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 yenerek zafere ulaştı. Beşiktaş böylece Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kaldırarak tarihinde ilk kez üçleme yaptı.



    ATİBA TEK VURUŞLA GOLÜ ATTI
    33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağdan yapılan ortada topu önünde bulan Atiba tek vuruşla golü attı: 1-0. 45+2. dakikada ceza alanı içinden Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.



    LARİN İNANILMAZI BAŞARDI!
    52'de Larin boş kaleye inanılmaz bir şekilde golü atamadı. 64'te Josef'in şutunu kaleci Boffin ayaklarıyla kurtardı. 74'te Atiba bu kez kendi ağlarını sarstı ve Antalyaspor beraberliği yakaladı: 1-1.



        ERSİN PENALTILARDA DEVLEŞTİ
        Normal süre ve uzatmaları 1-1 bitince penaltılara geçildi. Beşiktaş'ta Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida penaltıyı gole çevirdi. Ersin de Mustafa ve Floranus'a 'dur' deyince kupa geldi.



        GÖZLER ŞİMDİ YÖNETİMDE
        Önder Karaveli ile yola devam edilip edilmeyeceğinin 2-3 gün içinde kesinleşmesi bekleniyor. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli kariyerindeki ilk kupayı dün Katar'da kaldırdı. Bu başarının ardından gözler yönetime çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın genç hoca ile yola devam edip etmeyeceğinin 2-3 gün içinde kesin olarak açıklanması bekleniyor.

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