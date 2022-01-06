Katar’da Antalya'yı penaltılarla yenip zafere ulaşan Beşiktaş Süper Kupa'yı aldı

Kartal tarih yazdı. Siyah-Beyazlılar, TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 yenerek zafere ulaştı. Beşiktaş böylece Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kaldırarak tarihinde ilk kez üçleme yaptı.
LARİN İNANILMAZI BAŞARDI!
52'de Larin boş kaleye inanılmaz bir şekilde golü atamadı. 64'te Josef'in şutunu kaleci Boffin ayaklarıyla kurtardı. 74'te Atiba bu kez kendi ağlarını sarstı ve Antalyaspor beraberliği yakaladı: 1-1.