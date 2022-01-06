Kartal Katar'da yeniden dirildi! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu





EMİRHAN İLKHAN YILDIZ GİBİ PARLADI

Beşiktaş'ta eksik futbolcuların çokluğu sebebiyle kadroda kendine yer bulan 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, 78. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Siyah-Beyazlı takıma dinamizm katarken, ortaya koyduğu etkili futbolla bir yıldız gibi parladı. Genç futbolcunun etkili ve umut vaat eden futbolu taraftarlardan da tam not aldı. Sosyal medya üzerinden taraftarlar Emirhan ile ilgili, "Beşiktaş'ın geleceği", "Çok soğukkanlı ve kaliteli", "Genç yaşına rağmen fark yarattı" şeklinde yorumlar yaptı.