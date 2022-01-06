Kartal Katar'da yeniden dirildi! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa Finali'ni kazanarak üzerindeki ölü toprağını attı. Siyah-Beyazlılar, elde edilen zafer sonucunda özgüvenleri kazanırken, büyük bir moral depoladı.
ERSİN: LİGE OLUMLU YANSIR
Kupa zaferinin mimarlarından olan kaleci Ersin de bu sonucun kendilerini olumlu etkileyeceğini söyledi. Ersin, "Kupanın morali ile ikinci yarı daha iyi maçlar çıkarmalıyız" dedi.
TARAFTARIN HAVASI DEĞİŞTİ
Beşiktaş'ın kazandığı kupa taraftarları da yeniden havaya soktu. Siyah- Beyazlı taraftarlar, elde edilen başarının lige olumlu yansıyacağı ve ikinci yarıda farklı bir Beşiktaş olacağını savundu.