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    Kartal Katar'da yeniden dirildi! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

    Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa zaferi ile kendine geldi. Futbolcular, “Kupa bize olumlu yansıyacak” dedi.

    Bu kupa bize çok şey ’Katar’

    Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa Finali'ni kazanarak üzerindeki ölü toprağını attı. Siyah-Beyazlılar, elde edilen zafer sonucunda özgüvenleri kazanırken, büyük bir moral depoladı.



    ERSİN: LİGE OLUMLU YANSIR
    Kupa zaferinin mimarlarından olan kaleci Ersin de bu sonucun kendilerini olumlu etkileyeceğini söyledi. Ersin, "Kupanın morali ile ikinci yarı daha iyi maçlar çıkarmalıyız" dedi.



    TARAFTARIN HAVASI DEĞİŞTİ
    Beşiktaş'ın kazandığı kupa taraftarları da yeniden havaya soktu. Siyah- Beyazlı taraftarlar, elde edilen başarının lige olumlu yansıyacağı ve ikinci yarıda farklı bir Beşiktaş olacağını savundu.



        EMİRHAN İLKHAN YILDIZ GİBİ PARLADI
        Beşiktaş'ta eksik futbolcuların çokluğu sebebiyle kadroda kendine yer bulan 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, 78. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Siyah-Beyazlı takıma dinamizm katarken, ortaya koyduğu etkili futbolla bir yıldız gibi parladı. Genç futbolcunun etkili ve umut vaat eden futbolu taraftarlardan da tam not aldı. Sosyal medya üzerinden taraftarlar Emirhan ile ilgili, "Beşiktaş'ın geleceği", "Çok soğukkanlı ve kaliteli", "Genç yaşına rağmen fark yarattı" şeklinde yorumlar yaptı.



        DEV FİNALDE MAÇIN OYUNCUSU ATİBA SEÇİLDİ
        Turkcell Süper Kupa Finali'nde maçın oyuncusu BeşiktaşAtiba Hutchinson olarak seçildi. Kanadalı futbolcuya ödülü ise Turkcell Genel Müdür yardımcısı Serhat Demir takdim edildi.



        2022'NİN İLK GOLÜ ATİBA'DAN
        Beşiktaş'ın dünkü finalde ilk golünü atan Atiba, 2022'de Beşiktaş adına ağları sarsan ilk isim oldu.



            ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper Kupa Finali'ni kazanan Beşiktaş'ı yayınladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Besiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



            ÖZDEMİR'DEN AL THANİ'YE MİLLİ FORMA
            TFF Başkanı Nihat Özdemir, Doha'da Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani'yi ziyaret etti. Özdemir, Thani'ye Burak Yılmaz'ın tüm takım tarafından imzalanan 17 numaralı formasını hediye etti.

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