Galatasaray Portekizli yıldız Gedson için temasa geçti! 3-4 milyon Euro ile işi bitirmek istiyor.

Başkan Elmas ve Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan 'şimdilik' yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için dün ilk resmi adımı attı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklifi yapıldı. Sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez genç gözden çıkardığı öğrenildi. Benfica'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak Galatasaray'ın işi 3-4 milyon Euro bandında bitirmek istediği belirlendi.
SOLBAKKEN'E SAMPDORIA DA TALİP OLDU
Galatasaray'ın Bodo Glimt'ten kadrosuna katmak istediği iddia edilen Ola Solbakken için İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın da teklif yaptığı belirtildi. 31 Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek olan Norveçli forvet oyuncuncusuna Galatasaray ve Sampdoria dışında Bayer Leverkusen ve Sassuolo'nun da devrede olduğu bildirildi.
LUYİNDAMA GÜN SAYIYOR
Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yolları ayrılıyor. Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor. Galatasaray yönetimi ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardnıdan Luyindama'nın transferini 1-2 gün içerisinde açıklamayacak. Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında 18 maçta süre aldı.