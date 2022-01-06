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    Galatasaray Portekizli yıldız Gedson için temasa geçti! 3-4 milyon Euro ile işi bitirmek istiyor.

    Galatasaray, Portekizli yıldız Gedson için Benfica ile ilk resmi teması sağladı. Yönetimin hedefi 3-4 milyon Euro bandında işi bitirmek. İşte sizleriçin derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gedson harekatı başladı

    Başkan Elmas ve Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan 'şimdilik' yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için dün ilk resmi adımı attı. Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlandı ve yazılı olarak ilk resmi teklifi yapıldı. Sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez genç gözden çıkardığı öğrenildi. Benfica'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği ancak Galatasaray'ın işi 3-4 milyon Euro bandında bitirmek istediği belirlendi.



    SOLBAKKEN'E SAMPDORIA DA TALİP OLDU
    Galatasaray'ın Bodo Glimt'ten kadrosuna katmak istediği iddia edilen Ola Solbakken için İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın da teklif yaptığı belirtildi. 31 Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek olan Norveçli forvet oyuncuncusuna Galatasaray ve Sampdoria dışında Bayer Leverkusen ve Sassuolo'nun da devrede olduğu bildirildi.



    LUYİNDAMA GÜN SAYIYOR
    Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yolları ayrılıyor. Belçika'nın Antwerp takımıyla kiralık olarak anlaşan ve satın alma opsiyonu da verilecek olan Kongolu savunmacı, İstanbul'daki eşyalarını topluyor. Galatasaray yönetimi ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardnıdan Luyindama'nın transferini 1-2 gün içerisinde açıklamayacak. Kongolu stoper, sezonun ilk yarısında 18 maçta süre aldı.



        ASLAN GİRESUN'A BİLENİYOR
        Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Terim yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



        ZİRVEDE BİLİC SÜRPRİZİ
        G.Saray yönetimi içinde 5 ismin Terim'in gönderilmesi yönünde Başkan Elmas'a baskı yaptığı ve Slaven Bilic'in ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor. Başkan Burak Elmas'tan önceki gece gelen "Fatih Terim'le yola devam" açıklamasını rağmen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Son yapılan yönetim kurulu toplantısında 5 ismin Terim'le yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.



        OPERASYON ERTELENDİ
        Zirvede ayrıca, şu anda Fenerbahçe'nin de listesinde olan Slaven Bilic'in isminin gündeme geldiği belirlendi. Ancak diğer yöneticilerle beraber Elmas'ın da şu anda yapılacak bir değişikliğe soğuk bakması nedeniyle olası bir operasyonun ertelendiği ifade edildi.



            DEFTER KAPANMADI!
            Ancak kötü sonuçlar devam eder ve Terim'le yolların ayrılması yeniden gündeme gelirse, yönetimin adaylarından birisinin de Bilic olacağı iddia ediliyor. Hırvat hocanın, Çin kulübü Beijing'le kısa sürede içinde yollarını ayırması bekleniyor.



            KAAN AYHAN İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI
            Trabzonspor, Kaan Ayhan için şartlarını zorlama kararı aldı. Daha önce yaptığı kiralama teklifi reddedilen Bordo-Mavililer, Sassuolo'ya 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif hazırladı. İtalyanlar ise 8 milyon Euro'da diretiyor. Fırtına yüksek bonservis bedelinin bir bölümünü kiralama, diğer bölümünü de sezon sonu ödeyecek şeklinde teklif hazırladı. Kısa süre içerisinde Sassuolo'ya teklif gönderilecek.



            HAZIRLIKLAR TAM GAZ
            Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ise salonda bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı.



                GİRESUN F.BAHÇE'DEN MUHAMMED'İ İSTEDİ
                Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, F.Bahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak istiyor. Yönetim, önce Muhammed'in sözleşmesini uzatmaya sonrasında da Giresunspor'a oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.



                SERDAR AZİZ İMZA İÇİN HAZIR
                Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme yenileme kararı aldı. Önceki gün menajerini kulübü çağıran Fenerbahçe yönetimi teklifini sundu. Tecrübeli stopere yıllık 9 milyon TL civarında para ödeneceği ifade ediliyor.



                GAZİANTEP GENÇ YILDIZ STANTOVKSİ İLE ANLAŞTI
                Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu Rabotniçki'den transfer edildi. İmza töreninde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen genç yetenek, "Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.



                    CALEB EKUBAN'I KADROSUNA KATIYOR
                    Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ekuban transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Özgökçen, "Transfer yüzde 70 bitti" dedi.

                    F.BAHÇE'NİN KIZILYILDIZ MAÇINA VİRÜS ENGELİ
                    Avrupa Ligi'nin 19. haftasında bugün oynanması planlanan Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı, Sırbistan ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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                    KAD-SİS Bursa’da!
                    Haberler Spor Galatasaray Portekizli yıldız Gedson için temasa geçti! 3-4 milyon Euro ile işi bitirmek istiyor.
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