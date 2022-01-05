Özel Haber I G. Saray’da Gedson harekatı başlıyor





Başkan Burak Elmas'ın 3-4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı kasadan çıkarmayı kesinlikle düşünmediği ifade ediliyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa bu kez de Gedson'un kiralanması için pazarlıkların yapılması bekleniyor.



Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilirken, 107 dakika sahada kaldı.