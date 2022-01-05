Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.01.2022 13:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 13:06
    ABONE OL

    Özel Haber I G. Saray'da Gedson harekatı başlıyor

    Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim’in yaptığı toplantıdan ‘şimdilik’ yola devam kararı çıkınca transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Terim’in listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes için bugün ilk resmi adımı atacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I G. Saray’da Gedson harekatı başlıyor

    Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlanacak ve Portekizli yıldızın şartları sorulacak. Galatasaray'ın ardından da yazılı olarak ilk resmi teklifi yapması bekleniyor.



    Sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez farklı bir tutum sergilemesi bekleniyor. 1.5 yıl sözleşmesi kalan genç yıldızı artık gözden çıkaran Portekiz kulübünün bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.



    Ancak Galatasaray yönetimi transferde 'tok alıcı'yı oynayacak. Gedson'un piyasasının çok düştüğünü ve kendilerinden başka ciddi alıcı olmadığını düşünen Sarı-Kırmızılılar rakamı olabildiğince aşağıya çekmek istiyor.



        Başkan Burak Elmas'ın 3-4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı kasadan çıkarmayı kesinlikle düşünmediği ifade ediliyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa bu kez de Gedson'un kiralanması için pazarlıkların yapılması bekleniyor.

        Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilirken, 107 dakika sahada kaldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Spor Özel Haber I G. Saray'da Gedson harekatı başlıyor
            SON DAKİKA