Özel Haber I G. Saray’da Gedson harekatı başlıyor

Alınan bilgilere göre Benfica kulübüyle temas sağlanacak ve Portekizli yıldızın şartları sorulacak. Galatasaray'ın ardından da yazılı olarak ilk resmi teklifi yapması bekleniyor.
Sezon başında uzun süren görüşmelere rağmen Gedson Fernandes'i bırakmaya yanaşmayan Benfica'nın bu kez farklı bir tutum sergilemesi bekleniyor. 1.5 yıl sözleşmesi kalan genç yıldızı artık gözden çıkaran Portekiz kulübünün bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.
Ancak Galatasaray yönetimi transferde 'tok alıcı'yı oynayacak. Gedson'un piyasasının çok düştüğünü ve kendilerinden başka ciddi alıcı olmadığını düşünen Sarı-Kırmızılılar rakamı olabildiğince aşağıya çekmek istiyor.