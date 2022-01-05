Galatasaray’da çok büyük bir krizin fitili ateşlendi! 3.5 saatlik görüşme ipleri gerdi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na aralık ayında havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor. Son dönemde büyük anlaşmazlıklar yaşayan Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim dün Florya'da bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantının son derece gergin bir ortamda geçtiği öğrenildi.
TEKNİK HEYETTE REVİZYON
Alınan bilgilere göre Başkan Elmas, şu anda Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan biri analist biri yardımcı antrenör iki kişinin Terim'in ekibine katılması fikrini masaya getirdi.
GERİ PLANDA YER ALSINLAR
Elmas'ın ayrıca Terim'in mevcut yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın bundan sonra daha geri planda görev alması yönündeki görüşünü de tecrübeli teknik adama ilettiği öğrenildi.