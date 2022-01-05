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    Galatasaray’da çok büyük bir krizin fitili ateşlendi! 3.5 saatlik görüşme ipleri gerdi

    Başkan Elmas, şu an Manchester City'de Guardiola'nın ekibinde görev yapan biri analist iki ismin teknik heyete alınmasını istedi. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın geri plana geçmesini talep etti. Elmas ayrıca transferdeki yetkilerin Florya'dan alındığını ve Şükrü Hanedar ile Uğur Yıldız'ın yetkilerinin azaltılacağını ifade etti. Işıtan Gün'ün daha fazla sorumluluk alacağı da Terim'e iletildi... İki talebe de soğuk yaklaşan Terim şu anda böyle köklü değişikliğe gerek olmadığını belirtti. Gergin geçen toplantı neticesinde başkan Elmas'ın Terim'le 'yola devam' kararı aldığı öğrenildi.

    Büyük restleşme

    Süper Lig ve Türkiye Kupası'na aralık ayında havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor. Son dönemde büyük anlaşmazlıklar yaşayan Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim dün Florya'da bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantının son derece gergin bir ortamda geçtiği öğrenildi.



    TEKNİK HEYETTE REVİZYON
    Alınan bilgilere göre Başkan Elmas, şu anda Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan biri analist biri yardımcı antrenör iki kişinin Terim'in ekibine katılması fikrini masaya getirdi.



    GERİ PLANDA YER ALSINLAR
    Elmas'ın ayrıca Terim'in mevcut yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın bundan sonra daha geri planda görev alması yönündeki görüşünü de tecrübeli teknik adama ilettiği öğrenildi.



        IŞITAN GÜN EKİP KURACAK!
        Başkan Elmas bunun yanı sıra, transferde yetkilerin Florya'dan alınacağını ve yönetici Işıtan Gün'ün kuracağı bir ekibin artık işin başında olmasını istediğini de Fatih Terim'e söylediği belirlendi.



        TERİM TALEPLERE ÇOK SOĞUK
        Terim'in ise teknik heyette yapılması düşünülen değişime kesinlikle karşı çıktığı, transferde sorumlu olan Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın da görevine devam etmesini istediği ifade edildi.



        ELMAS 'DEVAM' KARARI ALDI
        Toplantı neticesinde net bir uzlaşı olmasa da başkan Elmas'ın Terim ile 'yola devam' kararı aldığı öğrenildi. Ancak kötü gidişin devamı halinde ise farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.



            BEN GEREĞİNİ YAPARIM
            Dün bir açıklama yapan Terim, "Yapılan gelecek planının b ir noktada tıkanıklık gösterdiğini ve zarar verdiğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadesini kullandı.



            Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün sabah kişisel Twitter hesabıhdan bir açıklama yayınladı. Tecrübeli hoca, "Sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" ifadesini kullandı. Ancak Terim'in açıklamasının Galatasaray'ın resmi yayın organları tarafından görmezden gelinmesi, "Yönetimden destek yok" yorumuna neden oldu.



            ELMAS'TAN YALANLAMA GELDİ
            Burak Elmas, Terim ile ilgili iddiaları yalanladı. Elmas, Twitter'dan, "Son günlerde Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz G.aray Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır" dedi.

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            Haberler Spor Galatasaray’da çok büyük bir krizin fitili ateşlendi! 3.5 saatlik görüşme ipleri gerdi
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