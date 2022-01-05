Galatasaray’da çok büyük bir krizin fitili ateşlendi! 3.5 saatlik görüşme ipleri gerdi





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün sabah kişisel Twitter hesabıhdan bir açıklama yayınladı. Tecrübeli hoca, "Sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" ifadesini kullandı. Ancak Terim'in açıklamasının Galatasaray'ın resmi yayın organları tarafından görmezden gelinmesi, "Yönetimden destek yok" yorumuna neden oldu.