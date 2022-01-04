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    Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor

    Burak Elmas ile Fatih Terim arasına kara kedi girdi... Galatasray’ın liderin 19 puan gerisinde kalması yönetimi harekete geçirdi. Terim’e ve Florya’ya yapılan müdahaleler tecrübeli hocayı istifanın eşiğine getirdi.

    Terim’in istifası cebinde

    Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatıp, Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenince Sarı-Kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı... Denizlispor maçından önce Terim'in yardımcıları yetersiz bulunmuş ve Fatih hocanın teknik ekibini değiştirmesi fikri gündeme gelmişti... Ancak Terim bu iddiaları yalanlamıştı.



    İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
    Denızlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.



    TÜM GÖZLER TERİM'E ÇEVRİLDİ
    Daha sonrasında Bülent Bayraktar'ın 1 ay görev alıp Terim'in teknik heyetinden ayrılması yönetimde huzursuzluk yarattı. Terim'in öfke kontrolü konusunda uyarılması ve tecrübeli hocanın cezalı olduğu maçlarda G.Saray'ın yaşadığı puan kayıpları masaya yatırıldı. Terim'in bu konuda da uyarılması bardağı taşıran son damla oldu. Terim'e yakın isimler tecrübeli hocanın her an istifa edebileceğini söylüyor.



        Yardımcıları yetersiz bulundu... Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine yabancı veya yerli kaliteli bir antrenör teklif edildi...



        Transfer yetkisi Florya'dan alındı... Başkan Burak Elmas Avrupa ve dünya piyasasına hakim daha profesyonel bir ekip kurmaya karar verdi.



        Öfke kontrolü nedeniyle sık sık ceza alan Fatih Terim uyarıldı... Hocasız çıkılan maçlardaki puan kayıpları alınan cezalara bağlandı...



            TERİM'E 'GİT' DİYORLAR!
            G.Saray'ın hem lig hem de kupada havlu atması yönetimin sabrını taşırdı. Bilindiği gibi kongrede Burak Elmas "Fatih Terim'le çalışacağım" diyerek göreve gelmişti. Hatta Terim de seçim sürecinde Elmas için müthiş bir kulis çalışması yapmıştı. Ancak Burak Elmas işin içine girince Fatih Terim dışında Florya'nın yetersiz olduğunu gördü. Önce Terim'in yardımcılarının değiştirilmesi fikri gündeme geldi. Sonra da transfer yetkileri Florya'nın elinden alındı. Bunlar Fatih Terim'in kesinlikle kabul edemeyeceği dokunuşlar. Açıkçası Terim'e Git" diyorlar... Burak Elmas için tek tek kongre üyelerini arayan Fatih Terim ise kendini sırtından vurulmuş hissediyor. İstifasını da cebinde taşıyor...

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