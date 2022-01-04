Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatıp, Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenince Sarı-Kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı... Denizlispor maçından önce Terim'in yardımcıları yetersiz bulunmuş ve Fatih hocanın teknik ekibini değiştirmesi fikri gündeme gelmişti... Ancak Terim bu iddiaları yalanlamıştı.
İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
Denızlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi. Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.
TÜM GÖZLER TERİM'E ÇEVRİLDİ
Daha sonrasında Bülent Bayraktar'ın 1 ay görev alıp Terim'in teknik heyetinden ayrılması yönetimde huzursuzluk yarattı. Terim'in öfke kontrolü konusunda uyarılması ve tecrübeli hocanın cezalı olduğu maçlarda G.Saray'ın yaşadığı puan kayıpları masaya yatırıldı. Terim'in bu konuda da uyarılması bardağı taşıran son damla oldu. Terim'e yakın isimler tecrübeli hocanın her an istifa edebileceğini söylüyor.