Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor





TERİM'E 'GİT' DİYORLAR!

G.Saray'ın hem lig hem de kupada havlu atması yönetimin sabrını taşırdı. Bilindiği gibi kongrede Burak Elmas "Fatih Terim'le çalışacağım" diyerek göreve gelmişti. Hatta Terim de seçim sürecinde Elmas için müthiş bir kulis çalışması yapmıştı. Ancak Burak Elmas işin içine girince Fatih Terim dışında Florya'nın yetersiz olduğunu gördü. Önce Terim'in yardımcılarının değiştirilmesi fikri gündeme geldi. Sonra da transfer yetkileri Florya'nın elinden alındı. Bunlar Fatih Terim'in kesinlikle kabul edemeyeceği dokunuşlar. Açıkçası Terim'e Git" diyorlar... Burak Elmas için tek tek kongre üyelerini arayan Fatih Terim ise kendini sırtından vurulmuş hissediyor. İstifasını da cebinde taşıyor...

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