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    • Spor
    • 02.01.2022 22:06
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    • 02.01.2022 22:15
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    Jorge Jesus'tan kötü haber! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

    Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Portekizli hoca için Brezilya ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Jorge Jesus’tan kötü haber! Fenerbahçe’ye rakip çıktı

    Adana Demirspor maçı öncesi teknik adam sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimlerden olan Jorge Jesus ile ilgili Sarı-Lacivertliler'in canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor.

    Benfica'daki teknik direktörlük görevinden kısa bir süre önce ayrılan Jorge Jesus'u hoca adayları arasına ekleyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı için Brezilya kulüpleri ile yarışıyor.

    Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Atletico Minero Jorge Jesus ile anlaşma zemini ararken özellikle Minero'nun Jesus konusunda çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı.



        Brezilya basınında yer alan haberlerde Atletico Minero'nun 67 yaşındaki teknik adama bir süre önce sunduğu teklife zam yaptığı ve daha yüksek rakamlı bir kontrat ile Portekizli teknik adamın kapısını çaldığını yazdı.

        Atletico Minero'nun ısrarla takımın başına getirmek istediği Jesus'un ise ailesinin Brezilya'ya gitmek istemediği öne sürülüyor. Birçok teknik adamla temasta olan Fenerbahçe'nin Jesus ile ilgili bu gelişme sonrası Portekizli hoca ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

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