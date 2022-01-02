Jorge Jesus’tan kötü haber! Fenerbahçe’ye rakip çıktı

Atletico Minero'nun ısrarla takımın başına getirmek istediği Jesus'un ise ailesinin Brezilya'ya gitmek istemediği öne sürülüyor. Birçok teknik adamla temasta olan Fenerbahçe'nin Jesus ile ilgili bu gelişme sonrası Portekizli hoca ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

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