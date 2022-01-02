Jorge Jesus’tan kötü haber! Fenerbahçe’ye rakip çıktı

Adana Demirspor maçı öncesi teknik adam sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimlerden olan Jorge Jesus ile ilgili Sarı-Lacivertliler'in canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor.
Benfica'daki teknik direktörlük görevinden kısa bir süre önce ayrılan Jorge Jesus'u hoca adayları arasına ekleyen Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı için Brezilya kulüpleri ile yarışıyor.
Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Atletico Minero Jorge Jesus ile anlaşma zemini ararken özellikle Minero'nun Jesus konusunda çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı.