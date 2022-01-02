Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler

Sarı- Lacivertli kulüpte Joachim Löw, Slaven Bilic ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkarken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmayların Fransız ekibi Monaco ile dün yollarını resmen ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile temasa geçmek üzere olduğu bildirildi.