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    Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler

    Fenerbahçe’de teknik direktörlük için Löw, Bilic ve Jesus isimleri ön plana çıkarken, sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Monaco ile yollarını ayıran Niko Kovac, Sarı-Lacivertli kulübe önerilince Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Monaco'nun başında istenilen sonuçları alamayan ve takımının zirvenin 14 puan gerisine düşmesine engel olamayan Niko Kovac, daha önce Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Hırvastistan Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

    Son aday Niko Kovac

    Fenerbahçe yönetimi, takımın yeni teknik patronuna işbaşı yaptırmak için yoğun mesaiye devam ediyor.

    Sarı- Lacivertli kulüpte Joachim Löw, Slaven Bilic ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkarken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmayların Fransız ekibi Monaco ile dün yollarını resmen ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile temasa geçmek üzere olduğu bildirildi.

    Teklifin Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla iletildiği yönetimin de kısa süre içinde bu konuda somut adımlar atılmasını planlandığı öğrenildi.

        Fransa'da sezonun ilk yarısını lider Paris Saint-Germain'in 14, ikinci sırada yer alan Nice'in dört puan gerisinde altıncı sırada tamamlayan Monaco'da teknik direktör Niko Kovac eleştiri oklarının hedefindeydi.

        KOVAC'IN YERİNE CLEMENT
        UEFA         Şampiyonlar Ligi play off'unda Shakhtar Donetsk'e elenen Monaco, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunu kalmıştı.

        Kırmızı- Beyazlılar, Fransa Kupası'nda ise son 16 turuna kalmayı başardı. Bu arada Monaco'nun teknik direktörlük görevi için Philippe Clement ile anlaşma sağladığı da Fransız basınının iddiaları arasında.
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        Haberler Spor Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler
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