Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler

Fenerbahçe yönetimi, takımın yeni teknik patronuna işbaşı yaptırmak için yoğun mesaiye devam ediyor.
Sarı- Lacivertli kulüpte Joachim Löw, Slaven Bilic ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkarken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmayların Fransız ekibi Monaco ile dün yollarını resmen ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile temasa geçmek üzere olduğu bildirildi.
Teklifin Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla iletildiği yönetimin de kısa süre içinde bu konuda somut adımlar atılmasını planlandığı öğrenildi.