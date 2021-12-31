Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sinyali! "“Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç’tan telefon bekliyorum”

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda izlerken bu karşılaşmayı kendi YouTube hesabından 'vlog' olarak paylaştı. Stadyuma giderken Fenerbahçeli taraftarlarla konuşan Yılmaz Vural, esprili bir şekilde "Fenerbahçeli beni istiyor. İnsanların 'Hocam sen neden gelmiyorsun?' demesi neden. Geleceğiz, geleceğiz!" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç'tan telefon bekliyorum." diyerek arzusunu bir kez daha dile getirdi. Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye şakadan da olsa antrenör olarak istenmem bile güzel bir şey" ifadesini kullandı. Vural'ın paylaşımları büyük ilgi gördü.