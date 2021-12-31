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    Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sinyali! "“Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç’tan telefon bekliyorum”

    Fenerbahçe’nin Yeni Malatya ile oynadığı lig maçını youtube kanalından yayınlayan Yılmaz Vural, “Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç’tan telefon bekliyorum” ifadesini kullandı.

    Atkımı taktım telefon bekliyorum!

    Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda izlerken bu karşılaşmayı kendi YouTube hesabından 'vlog' olarak paylaştı. Stadyuma giderken Fenerbahçeli taraftarlarla konuşan Yılmaz Vural, esprili bir şekilde "Fenerbahçeli beni istiyor. İnsanların 'Hocam sen neden gelmiyorsun?' demesi neden. Geleceğiz, geleceğiz!" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç'tan telefon bekliyorum." diyerek arzusunu bir kez daha dile getirdi. Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye şakadan da olsa antrenör olarak istenmem bile güzel bir şey" ifadesini kullandı. Vural'ın paylaşımları büyük ilgi gördü.



    FENERBAHÇE'Yİ HER ZAMAN İSTEDİ
    YIlmaz Vural, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini her fırsatta dile getirmekten çekinmedi.

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    Haberler Spor Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sinyali! "“Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç’tan telefon bekliyorum”
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