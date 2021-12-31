Napoli Szalai için Fernerbaçe ile ilk teması gerçekleştirdi! 10 milyon Euro...

Son 2 sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Attila Szalai için Napoli'den resmi adım geldi. Uzun süredir Macar stoperi yakından takip eden İtalyan kulübünün yazılı olarak Sarı-Lacivertliler'e 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Ancak Fenerbahçe, başta Chelsea olmak üzere başka takımların da transfer listesinde yer alan Szalai için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Napoli bu rakamı çok fazla bulurken pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile pazarlıklara yüz yüze görüşmelerle devam edecek.
B PLANI SAMUEL UMTİTİ
Fenerbahçe yönetimi bir yandan Attila Szalai için pazarlıklarını sürdürürken bir yandan da olası bir ayrılığa karşı hazırlık yapıyor. İspanyol basını öncesi gün verdiği haberde, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın gözden çıkardığı Samuel Umtiti'yi istediğini yazmıştı. Fenerbahçe yönetimi Szalai'nin olası bir vedası sonrası takımın bir diğer gözdesi Kim Min Jae'yi kesinlikle takımda tutacak. Koreli yıldız da birçok takımın listesinde yer alıyor.