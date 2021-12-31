Napoli Szalai için Fernerbaçe ile ilk teması gerçekleştirdi! 10 milyon Euro...





İSTANBUL'A GELİYOR!

Ancak Fenerbahçe, başta Chelsea olmak üzere başka takımların da transfer listesinde yer alan Szalai için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Napoli bu rakamı çok fazla bulurken pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile pazarlıklara yüz yüze görüşmelerle devam edecek.