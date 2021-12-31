İtalyan devi İnter Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson'a göz dikti





JA MORANT 41 ATTI MEMPHİS KAZANDI

Memphis Grizzlies, Ja Morant'ın üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 104-99 mağlup etti. Üst üste ise 3. galibiyetine ulaşan Grizzlies'ta Ja Morant 41 sayı, 10 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



KONYA KUPADA DA TAM GAZ DEVAM

Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Konyaspor, TFF 1. Lig'in lideri Ümraniye'yi sahasında 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda turu geçti.



KAYSERİ EVİNDE 4 GOLLE TURLADI

Süper Lig ekibi Kayserispor 2. Lig'den Aksaray'ı sahasında 4-0 yenip turladı. Günün bir diğer maçında ise Sivasspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Atletico Madrid'de 5 pozitif vaka

La Liga takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.



CHELSEA'DE BÜYÜK ZARAR

Chelsea, 2021 yılının ilk 6 ayında 145.6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu. Londra ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına rağmen ekonomik anlamda büyük kayıp yaşadı.



EMRE BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi tecrübeli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.



FARİOLİ ALANYA'DA

Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğe İtalyan hoca Francesco Farioli'yi getirdi.

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