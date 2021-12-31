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    İtalyan devi İnter Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson'a göz dikti

    İtalyan devi İnter, Galatasaray’ın başarılı stoperini Nelsson için devereye girdi. İnter Nelsson'u kadrosuna katmak için devre arası Aslan’ın kapısını çalacak. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Nelsson’a İnter kancası

    Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı. Cimbom'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson, İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi. İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.



    CİMBOM'A YEDLİN MÜJDESİ
    Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu sonrasında De- Andre Yedlin'le yolları ayırmak için kolları sıvadı. ABD'li sağ bekin menajerine, "Kulüp bul" mesajını gönderen Sarı-Kırmızılılar'a İngiltere'den sevindirici bir haber geldi. Championship takımlarından West Bromwich'in Yedlin'e talip olduğu öğrenildi.



    JAİLSON G.SARAY'A!
    Brezilya medyası, F.Bahçe'nin eski yıldızının G.Saray ile görüştüğünü yazdı. Sambacı'nın Portekiz'den de talibi var. Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen Brezilyalı orta saha Jailson, Sarı-Lacivertli kulüpten 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu. Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Jailson'u transfer etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu ile Portekiz'den bir kulübün daha ilgilendiği bilgisi de yer aldı. Bilindiği gibi Jailson, Galatasaray ile oynanan maçta attığı tokatla gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldız oyuncu tokat olayından sonra 8 maç ceza almış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti. Jailson'un yeniden Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu...



        FLORYA MESAİSİ 1 AY SÜRDÜ!
        Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı... Kısa süre önce görevden ayrılan Bülent Bayraktar'ın Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürmüş oldu...



        MESUT ÖZİL İÇİN ÇORUMSPOR İDDİASI
        TFF 2. Lig kulüplerinden Çorumspor'un başkanı Fatih Özcan, "Türkiye'de oynayan uluslararası bir futbolcu kulübümüzü satın almak istiyor" açıklamasını yapınca "Bu futbolcu Mesut Özil mi?" sorusu gündeme geldi. Bu arada Süper Lig kulübü Göztepe'nin de Çorumspor'u satın almak istediği öğrenildi.



        KİM MIN JAE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
        Yeni Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıkan Kim Min Jae'nin sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı. Güney Koreli stoper, Afyon maçında riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.



            MİGUEL CRESPO GÖNÜLLERİ FETHETTİ
            Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünü her geçen gün daha fazla fethediyor. Afyon ile oynanan kupa maçında da takımın en iyisi olan ve 120 dakika boyunca temposu hiç düşmeden mücadele için Portekizli için sanal alemde, "Pereira'nın Fenerbahçe'deki en iyi işi Crespo'yu getirmek oldu" yorumları yapıldı.



            VALENCİA FORMUNA KAVUŞUYOR
            Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyon'a ilk golü penaltıdan atan Enner Valencia, attığı gol kadar kaçırdıklarıyla da gündeme geldi. Ciddi bir sakatlıktan dönen Ekvadorlu oyuncunun her geçen gün eski formuna yaklaşması dikkatlarden kaçmadı. Teknik heyetin de Valencia'yı özel antrenman programıyla ikinci devreye hazırlayacağı öğrenildi.



            ADIM ADIM BUSTOS
            Arjantin basını, Bustos'un Fener'in teklifinden sonra Independiente'nin yen i teklifi ile ilgilenmeyeceğini iddia etti. Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabricio Bustos konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Independiente ile anlaşamadığı için transferi yatan Bustos ile ilgili açıklama geldi. Independiente Başkanı Yoyo Maldonado yaptığı açıklamada Fabricio Bustos ile sözleşme yenilemek istediklerini ve daha sonra gelecek teklifleri dinleyeceklerini belirtti. Ancak Arjantin basını, Bustos'un Fenerbahçe'nin yaptığı maaş ve sözleşme teklifinin ardından kulübünün yaptığı teklifle ilgilenmeyeceğini yazdı.



                2021'DE UÇUŞA GEÇTİ
                Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Fırtına, 2021 yılında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 50 resmi maçta 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.



                REKABET BENİ GELİŞTİRİYOR!
                Trabzon'un başarılı stoperi Hüseyin, rekabetin çok önemli olduğunu söyledi.Trabzonspor'un stoperi Hüseyin Türkmen, "Trabzonspor hiçbir zaman rekabetsiz kalmaz. İstediği anda en kötü anda bile istediği oyuncuyu getirecek güce sahip. Rekabet beni geliştiren şey oldu. İlla ki transfer gelecektir ve biz de çalışıp formayı giymek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



                MALATYA'YA BÜYÜK ŞOK
                Süper Lig'de çok sıkıntılı günler yaşayan Yeni Malatya, TFF 1. Lig ekibi Bandırma'ya evinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti...
                Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda en flaş skorlardan birisine 1. Lig ekibi Bandırmaspor imza attı. Bordo-Beyazlılar, Süper Lig'de çok sıkıntılı bir süreçten geçen Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek turladı. Galibiyeti getiren golleri 9. ve 55. dakikada Doğan Can ve 37. dakikada Keny kaydetti. Yeni Malatyaspor'a Mustafa'nın ve Adem Büyük'ün golleri yetmedi. Dün Gaziantep ise Bursaspor'u penaltılarla 5-4 mağlup ederek turu geçti.



                    TÜRKSPORU'NDAN MADALYA REKORU
                    Türksporu'nun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunda önemli başarılar yakalandı. Türksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılını önemli başarılarla tamamladı. 3 branşta Ay- Yıldızlı sporcular; 190'ı altın, 152'si gümüş, 144'ü bronz olmak üzere toplam 486 madalyaya ulaştı. Yılın son günlerinde ise yüzmede Emre Sakçı, kısa kulvar 50 metre kurbağalamada 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk sporcu olarak dünya rekoruna imza attı. Ampute Milli Futbol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğu 2021'de atletizmde Eda Tuğsuz da Olimpiyat 4.'sü olarak tarihe geçti.



                    EFES DEPLASMANDA KAZAN'A KAYBETTİ
                    Anadolu Efes, THY Euroleague 18. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a 75-67 yenildi. Lacivert-Beyazlılar, bu sezon 9. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise 11. galibiyetini elde etti. Efes'te Shane Larkin'in 17, Dunston'ın ise 15 sayısı Kazan karşısında galibiyete yetmedi.



                    JA MORANT 41 ATTI MEMPHİS KAZANDI
                    Memphis Grizzlies, Ja Morant'ın üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 104-99 mağlup etti. Üst üste ise 3. galibiyetine ulaşan Grizzlies'ta Ja Morant 41 sayı, 10 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

                    KONYA KUPADA DA TAM GAZ DEVAM
                    Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Konyaspor, TFF 1. Lig'in lideri Ümraniye'yi sahasında 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda turu geçti.

                    KAYSERİ EVİNDE 4 GOLLE TURLADI
                    Süper Lig ekibi Kayserispor 2. Lig'den Aksaray'ı sahasında 4-0 yenip turladı. Günün bir diğer maçında ise Sivasspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

                    Atletico Madrid'de 5 pozitif vaka
                    La Liga takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

                    CHELSEA'DE BÜYÜK ZARAR
                    Chelsea, 2021 yılının ilk 6 ayında 145.6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu. Londra ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına rağmen ekonomik anlamda büyük kayıp yaşadı.

                    EMRE BAŞAKŞEHİR'DE
                    Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi tecrübeli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

                    FARİOLİ ALANYA'DA
                    Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğe İtalyan hoca Francesco Farioli'yi getirdi.

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                    Haberler Spor İtalyan devi İnter Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson'a göz dikti
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