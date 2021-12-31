İtalyan devi İnter Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson'a göz dikti

Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı. Cimbom'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson, İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi. İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.
CİMBOM'A YEDLİN MÜJDESİ
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu sonrasında De- Andre Yedlin'le yolları ayırmak için kolları sıvadı. ABD'li sağ bekin menajerine, "Kulüp bul" mesajını gönderen Sarı-Kırmızılılar'a İngiltere'den sevindirici bir haber geldi. Championship takımlarından West Bromwich'in Yedlin'e talip olduğu öğrenildi.
JAİLSON G.SARAY'A!
Brezilya medyası, F.Bahçe'nin eski yıldızının G.Saray ile görüştüğünü yazdı. Sambacı'nın Portekiz'den de talibi var. Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen Brezilyalı orta saha Jailson, Sarı-Lacivertli kulüpten 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu. Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Jailson'u transfer etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu ile Portekiz'den bir kulübün daha ilgilendiği bilgisi de yer aldı. Bilindiği gibi Jailson, Galatasaray ile oynanan maçta attığı tokatla gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldız oyuncu tokat olayından sonra 8 maç ceza almış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti. Jailson'un yeniden Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu...