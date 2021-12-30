Nelsson Inter’in radarında

2 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Nelsson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Aslan'ın en önemli oyuncularından biri olan Victor Nelsson, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti. Danimarkalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyerek bin 620 dakika sahada kaldı.