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    • 30.12.2021 15:06
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    • 30.12.2021 17:10
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    Kayserispor evinde rahat turladı | Kayserispor 4 - 0 68 Aksaray Belediyespor maç sonucu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Kupada Kayserispor evinde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi sarı-kırmızılı ekip 4-0 gibi net bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

    Kayserispor evinde rahat turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Kayserispor, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Gavranovic'in golleriyle 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu skorla birlikte son 16'ya yükseldi.

    MAÇIN GOLLERİ
    Ev sahibi Kayserispor maça hızlı başladı. 5'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen İbrahim Akdağ topu ağlara yollayarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın 28'inci dakikasında bu kez sahneye Gökhan Sazdağı çıktı. Cardoso'nun asistinde topu filelere yollayan Gökhan farkı 2'ye yükseltti.

    Dakika 84'te ikinci golün asistini yapan Cardoso sahneye çıktı. Gavranovic'in asistinde golü atan Cardoso skoru 3-0 yaptı.

    88'de ise bu kez bir önceki golün asistini yapan Gavranovic toplu filelere gönderdi. Mustafa Pektemek'in asistinde golü atan Gavranovic maçın skorunu belirledi.

    KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: Cenk, Ramazan, Onur, Yasir, Carole, İbrahim, Cardoso, Uzodimma, Gökhan, Emre Demir, Mane
    68 Aksaray Bld.: Hasan, Alperen, Ahmet Tuna, Gürcan, Hasan, Muhammed, Serkan, Mervan Yusuf, Mehmet, Nurullah, Fatih

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