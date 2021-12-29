Fenerbahçe ve Afjet Afyon maçı hakkında bilgiler futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları başladı ve Fenerbahçe Afjet Afyon maçı için geri sayım sürüyor. Maçın oynanacağı tarih ve saati merak eden futbolseverler konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...