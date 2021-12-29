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    • Spor
    • 29.12.2021 09:23
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    • 29.12.2021 09:23
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    Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları bu hafta başladı. Kupaya zaferle başlamak isteyen Fenerbahçe ve Afjet Afyon 5. tur karşılaşmasında mücadele edecek. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar yayınlanacağı saati ve kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen bilgiler...

    Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman?

    Fenerbahçe ve Afjet Afyon maçı hakkında bilgiler futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları başladı ve Fenerbahçe Afjet Afyon maçı için geri sayım sürüyor. Maçın oynanacağı tarih ve saati merak eden futbolseverler konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...

    FENERBAHÇE AFJET AFYON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Afjet Afyon maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN MAÇLARI

    13.00 Alanyaspor-Mardin 1969

    15.00 Karagümrük-Bodrumspor

    17.00 Adana Demir-Ankaraspor

    18.30 Göztepe-Samsunspor

    21.00 F.Bahçe-Afjet Afyon

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, MERT HAKAN, BURAK, İRFAN CAN, PELKAS, SERDAR

        AFYONSPOR: ANIL, ALPER, EMRE, NAZMİ, ERDİNÇ, DOĞAN, DOĞUKAN, ERHAN, FATİH, CELAL, CİHAN
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        Haberler Spor Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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