Fenerbahçe ve Afjet Afyon maçı hakkında bilgiler futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları başladı ve Fenerbahçe Afjet Afyon maçı için geri sayım sürüyor. Maçın oynanacağı tarih ve saati merak eden futbolseverler konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Afjet Afyon maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası FB Afyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...
FENERBAHÇE AFJET AFYON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Afjet Afyon maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN MAÇLARI
13.00 Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demir-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Samsunspor
21.00 F.Bahçe-Afjet Afyon