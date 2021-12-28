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    • Spor
    • 28.12.2021 19:26
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    • 28.12.2021 19:29
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    Barcelona, Ferran Torres transferini duyurdu!

    La Liga'nın devlerinden Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Ferran Torres, tüm kulvarlarda 43 maçta 16 gol attı.

    Barcelona’ya yeni yıldız!

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    1 MİLYAR AVROLUK SERBEST KALMA MADDESİ
    Torres'in sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu basına yansıdı.

    Geçen yıl ağustos ayında Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Torres, tüm kulvarlarda 43 maçta 16 gol attı.

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    Haberler Spor Barcelona, Ferran Torres transferini duyurdu!
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