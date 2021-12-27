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    • Spor
    • 27.12.2021 18:22
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    • 27.12.2021 18:49
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    SON DAKİKA! Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

    Son dakika haberine göre milli yüzücü Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesi ile dünya rekoru kırdı.

    Milli yüzücü dünya rekoru kırdı

    Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece yaparak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

    24 yaşındaki sporcu, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırmayı başardı.

    Daha önce 2008 ile 2009 yılları arasında tam 4 kez rekoru kıran Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un rekorlarını Belaruslu yüzücü Ilya Shymanovich bu yıl kırmıştı.

    25,25'lik bu rekoru 24,95 ile kıran Emre Sakçı, büyük bir başarının altına imza attı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
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