Süper Lig'in 19. haftasında heyecan doruktaydı. Bu akşam Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan hakemlik yaptı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Konyaspor, 90'da bulduğu golle 1-0 kazandı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 78'de oyuna giren Ahmed Hassan kaydetti.
Siyah-beyazlılarda 81'de sakatlanan Pjanic oyuna devam edemedi ve son anlarda yerini Atiba'ya bıraktı.
Bu sonuçla 39 puana yükselen Konyaspor, ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde ikinci sırada kapattı. 28 puanda kalan Beşiktaş ise liderin 18 puan gerisinde yer aldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.
28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.