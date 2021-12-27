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    • Spor
    • 27.12.2021 22:17
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    • 27.12.2021 22:17
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    Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri!

    Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti. İki takımın da hedefi mutlak hedefi galibiyetti. Trabzonspor'dan sonra 2. sırada yer alan Konyaspor, Beşiktaş maçını kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyordu. Maçı kaçıranlar veya maç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle!

    Süper Lig'in 19. haftasında heyecan doruktaydı. Bu akşam Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan hakemlik yaptı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri!

    Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Konyaspor, 90'da bulduğu golle 1-0 kazandı.

    Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 78'de oyuna giren Ahmed Hassan kaydetti.

    Siyah-beyazlılarda 81'de sakatlanan Pjanic oyuna devam edemedi ve son anlarda yerini Atiba'ya bıraktı.

    Bu sonuçla 39 puana yükselen Konyaspor, ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde ikinci sırada kapattı. 28 puanda kalan Beşiktaş ise liderin 18 puan gerisinde yer aldı.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

    17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

    28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

    36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

    45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        60'ıncı dakikada Batshuayi'nin ceza sahasında vuruşunda top kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Ghezzal'in şutu direğe çarptı. Tekrar topla buluşan Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        70'inci dakikada topla ceza sahasına kadar giren Cikalleshi'nin şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

        72'nci dakikada Josef'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güven'in vuruşunda top üstten auta çıktı.


        75'inci dakikada Josef'in ceza sahası yayından şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

        90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Skubic'in ortasında Ahmed Hassan'ın vole vuruşu ağları sarstı: 1-0.

        Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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