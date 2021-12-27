Süper Lig'in 19. haftasında heyecan doruktaydı. Bu akşam Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan hakemlik yaptı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri!