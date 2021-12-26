Karadeniz'de sessiz gece! Trabzonspor ve Başakşehir'den gol sesi çıkmadı





TRABZON'DAN PENALTI İSYANI

Bordo-Mavililer, Başakşehir maçında 78'de Hasan Ali'nin eline açrpan topta penaltı bekledi. Hakem Meler, 'devam' dedi. Bu karar tepki çekti. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça hakem Halil Umut Meler damga vurdu… 78. Dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta Bordo- Mavililer penaltı beklese de hakem Meler, oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR hakemi Hakan Ceylan ile de diyaloga giren hakem Meler, pozisyonu izlemeyi tercih etmedi ve oyun köşe vuruşu ile yeniden başladı. Trabzonsporlu futbolcular hakemin bu kararına sahada tepki gösterirken, taraftarlar da hem statta hem de sosyal medyada bu karara isyan etti. Öte yandan geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçında benzer pozisyonda Larin'in eline çarpan topta çıkan penaltı kararına müdahale etmeyen VAR hakemi Hakan Ceylan'ın benzer pozisyonda dün devreye girmemesi de tepki çeken noktalardan biri oldu. Meler ile birlikte VAR hakemi Hakan Ceylan da tepkilerin merkezine oturdu. Hasan Ali Kaldırım ise pozisyonla ilgili, "Rakip oyuncu beni itti. Dengemi kaybettim elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı" dedi.