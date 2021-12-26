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    Karadeniz'de sessiz gece! Trabzonspor ve Başakşehir'den gol sesi çıkmadı

    Cornelius ve Dorukhan’ın şutlarında direği geçemeyen Fırtına, Başakşehir ile puanları paylaştı. Trabzonspor ilk devreyi 46 puanla kapatarak Süper Lig rekoru kırdı.

    Lider direğe takıldı

    Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında takipçilerinden Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Dorukhan'ın ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti. 31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. 35'te Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.



    TRABZON PENALTI BEKLEDİ
    47'de Gulbrandsen'in ceza sahasına girer girmez çektiği şut yandan auta gitti. 51. dakikada Aleksic'in şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti. 75'te Okaka ceza sahasında döndü, vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı. 78'de Hasan Ali'nin eline çarpan topta Trabzonspor penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi. 89'da kornerden gelen topa Okaka'nın şutu kalecide kaldı. Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Trabzonspor 46 puana ulaşarak Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.



    TRONDSEN SAKATLANDI
    Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Trondsen, Başakşehir maçının 80. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Trondsen yerini İsmail Köybaşı'na bırakmak zorunda kaldı.



        CORNELİUS BU KEZ BOŞ GEÇTİ
        Başakşehir maçı öncesi oynanan son 3 lig maçında gol sevinci yaşayan Trabzonsporlu Cornelius, dün akşam bu seriye son verdi. Danimarkalı yıldızın bir şutu direkten döndü.



        TRABZON'DAN PENALTI İSYANI
        Bordo-Mavililer, Başakşehir maçında 78'de Hasan Ali'nin eline açrpan topta penaltı bekledi. Hakem Meler, 'devam' dedi. Bu karar tepki çekti. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça hakem Halil Umut Meler damga vurdu… 78. Dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta Bordo- Mavililer penaltı beklese de hakem Meler, oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR hakemi Hakan Ceylan ile de diyaloga giren hakem Meler, pozisyonu izlemeyi tercih etmedi ve oyun köşe vuruşu ile yeniden başladı. Trabzonsporlu futbolcular hakemin bu kararına sahada tepki gösterirken, taraftarlar da hem statta hem de sosyal medyada bu karara isyan etti. Öte yandan geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçında benzer pozisyonda Larin'in eline çarpan topta çıkan penaltı kararına müdahale etmeyen VAR hakemi Hakan Ceylan'ın benzer pozisyonda dün devreye girmemesi de tepki çeken noktalardan biri oldu. Meler ile birlikte VAR hakemi Hakan Ceylan da tepkilerin merkezine oturdu. Hasan Ali Kaldırım ise pozisyonla ilgili, "Rakip oyuncu beni itti. Dengemi kaybettim elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı" dedi.



        3 TRANSFER YAPACAĞIZ
        Oyun olarak biz kazandık ama skor olarak kazanamadık. Başakşehir bizi çok zorladı. Galibiyete yakın olan bizdik. Daha güçlü bir takım olmak için 3 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 bek ve 1 kanat almak istiyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 0-0 sona eren Başakşehir maçının ardından konuştu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Abdullah Avcı, "İlk yarı bitti ama fazla ara yok. Lig devam ediyor. Bugün burada 1 puan kazandık. Aynı zamanda oyunu da biz kazandık diye düşünüyorum ama skor olarak kazanamadık" dedi.



            KAZANMAYA YAKINDIK
            Avcı sözlerine şöyle devam etti: Geldiğimiz günden itibaren yukarı doğru oyun, ligreki konumumuz kırılan rekorlar... Rakiplerimizden puan olarak önde olmak şehrimiz adına taraftarımız adına önemli. Ancak hedefimize ulaşmış değiliz. Direktör dönen toplarımız vardı bugün. Kazanmaya daha yakındık. Başakşehir de planı, stratejisi ve hafızası olan bir takım. Emre Belözoğlu da bu yapının önemli bir parçası.



            TAKVİYE YAPMALIYIZ
            Sakatlıklar yaşadık. Daha güçlü olmak, olumsuz durumlara daha hazır olmak için takviye yapmamız gerekiyor. 1 stoper, 1 bek ve 1 kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Yönetimimiz de bunun için yoğun çaba harcıyor.



            HÜSEYİN VE DENSWİL İLK KEZ YAN YANA
            Hugo ve Edgar'ın yokluğunda Hüseyin ile Denswil ilk kez stoperde birlikte forma giydi. Trabzonspor'da iki stoper Edgar ve Hugo'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçta Hüseyin Türkmen&Denswil ikilisi sezon başından itibaren ilk kez 11'de birlikte görev yaptı. Hugo, Edgar le ile birlikte sakatlıkları bulunan Gervinho ve Nwakaeme de kadroda yer almadılar.



                KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE VARDI...
                Trabzon'da gol sesi çıkmasa da her iki takım da sahada müthiş bir mücadele ortaya koydu. Trabzonspor, yüzde 58 topa sahip olma oranı ile maçı tamamladı. Kaleye atılan şutlarda da Bordo-Mavili takımın 11'e 7 üstünlüğü vardı.



                FIRTINA'YA TAM DESTEK
                Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça taraftarlar çok yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin tamamı tükenirken, 40 bin 200 civarında taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.

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                Haberler Spor Karadeniz'de sessiz gece! Trabzonspor ve Başakşehir'den gol sesi çıkmadı
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