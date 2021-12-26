Karadeniz'de sessiz gece! Trabzonspor ve Başakşehir'den gol sesi çıkmadı

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında takipçilerinden Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Dorukhan'ın ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti. 31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı. 35'te Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.
TRABZON PENALTI BEKLEDİ
47'de Gulbrandsen'in ceza sahasına girer girmez çektiği şut yandan auta gitti. 51. dakikada Aleksic'in şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti. 75'te Okaka ceza sahasında döndü, vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı. 78'de Hasan Ali'nin eline çarpan topta Trabzonspor penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi. 89'da kornerden gelen topa Okaka'nın şutu kalecide kaldı. Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Trabzonspor 46 puana ulaşarak Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.
TRONDSEN SAKATLANDI
Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Trondsen, Başakşehir maçının 80. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Trondsen yerini İsmail Köybaşı'na bırakmak zorunda kaldı.