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    Gözler Fener taraftarında! Yönetimi protestoya hazırlanıyorlar

    F.Bahçe, Yeni Malatya’yı 19.00’da konuk edecek. Taraftar, yönetimi protestoya hazırlanıyor. Tribünlerde gerilimin artmasından endişe ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gözler Fener taraftarında! Kadıköy’de kritik gece

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu maça Fenerbahçe taraftarının büyük ilgi göstereceği ve sosyal medyada örgütlenen taraftarların Başkan Ali Koç ile yönetimi protesto edeceği, istifaya davet edeceği ifade ediliyor. Bunun yanında bu protestoya destek vermeyen başta Genç Fenerbahçeliler gibi grupların da olduğu bu yüzden tribünlerde gerginlik çıkmasından endişe edildiği öğrenildi. Yönetimin önceden tedbir almaya çalıştığı da gelen haberler arasında.



    SAMANDIRA'DA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Fenerbahçe, Yeni Malatya maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1 saat 15 dakikalık antrenmanla tamamladı. Zeki Göle yönetimindeki anterman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı- Lacivertliler Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.



    KANARYA'DA SARI ALARM
    Gustavo, Novak, Serdar Aziz, Szalai ve İrfan Can Yeni Malatya maçında kart görürse, A.Demirspor maçında forma giyemeyecek.



        ATOM KARINCA HESABI NEYSE VERECEĞİM YİNE ZİRVEDE
        Josef de Souza geçtiğimiz sezondan bu yana maçların büyük çoğunluğunda en çok koşan iki futbolcudan biri olurken Göztepe maçında da bu değişmedi. Göztepe karşısında sahada ayak basmadık yer bırakmayan Brezilyalı yıldız, 11.1 kilometre koşu mesafesiyle bu alanda zirvede yer aldı.



        A SPOR'DA PREMİER LİG HEYECANI
        Futbolseverler Tottenham-C.Palace maçını A Spor'dan takip edecek. İngiltere Premier Ligi heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. Her hafta futbolseverleri Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Premier Lig ile buluşturan A Spor, bugün de müthiş bir maç yayınlayacak. Saat 18.30'da başlayacak Tottenham- Crystal Palace karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlanacak. Futbolseverler yine keyif alacak.



        ERZURUMSPOR 3'LÜ ÇEKTİ
        Erzurumspor geriye düştüğü maçta Denizlispor'u Olanare (2) ve Oltan'ın attığı gollerle devirdi... Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor, Denizlispor'u 3-1 yendi. Konuk ekip 58. dakikada Darri ile öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Olanare skoru eşitledi. 64'te Olanare bir kez daha fileleri havalandırdı ve durumu 2-1 yaptı. 79'da Oltan, maçın skorunu tayin etti: 3-1. 2. Lig'de sonuçlar: Ankara Demir-Karacabey: 3-1, Turgutlu-K.Maraş: 0-0, 3. Lig: Yomra-Şile Yıldız: 0-2.



            HATAY'DAN KARADENİZ ÇIKARMASI
            Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekip üst üste aldığı 2 yenilginin ardından galibiyetle tanıştı. İlk yarısı golsüz biten maçta gol 2. yarıda geldi. 81. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Onur Ergün'ün ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Diouf, kafayla topu El Kaabi'ye aktardı. El Kaabi, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Skoru koruyan Atakaş Hatayspor maçı 1-0 kazandı ve puanını 32'ye yükseltti.



            PAŞA 7 MAÇ SONRA 3 PUANI HATIRLADI
            Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 34'te Donk, 88'de Umut Bozok'un golleriyle ile 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı. Altaylı Cebrail 67'de kırmızı kart gördü.



            ADANA AT YARIŞLARI ÖNCESİ PROTESTO!
            2022 Yılı İçin ilan edilen seyis maaşlarını ve maaş gibi sayılan bazı özlük haklarındaki düzenlemeleri yetersiz bulan Seyisler, dünkü Adana yarışları öncesi protestoya gitti. Yarışlar 1 saat geç başlarken, TJK ile seyisler arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.

            SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
            Süper lig'de bugün 3 maç daha oynancak. 13.30'da Çaykur Rizespor-Gaziantep, 16.00'da ise Göztepe, Adana Demir ve Alanyaspor- Karagümrük kozlarını paylaşacak.

            FRUTTİ EXTRA BURSA AFYON'DA FARKA KOŞTU
            ING Basketbol Süper Ligi'ne dün oynanan maçta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 108-55 mağlup etti. Bursaspor'da Brown 20, Onuralp Bitim 19, Ayberk Olmaz 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladılar.

            KADINLAR DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI: 66-57
            Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı deplasmanda 66-57 yendi. Diğer maçlar: Elazığ-Çankaya Ünv: 68-81, Bursa BŞB-Botaş: 64-71, Nesibe Aydın- Hatay: 78-60, Bellona Kayseri-Fenerbahçe Safiport: 58-99.

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            Haberler Spor Gözler Fener taraftarında! Yönetimi protestoya hazırlanıyorlar
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