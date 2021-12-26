Gözler Fener taraftarında! Yönetimi protestoya hazırlanıyorlar





ADANA AT YARIŞLARI ÖNCESİ PROTESTO!

2022 Yılı İçin ilan edilen seyis maaşlarını ve maaş gibi sayılan bazı özlük haklarındaki düzenlemeleri yetersiz bulan Seyisler, dünkü Adana yarışları öncesi protestoya gitti. Yarışlar 1 saat geç başlarken, TJK ile seyisler arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.



SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper lig'de bugün 3 maç daha oynancak. 13.30'da Çaykur Rizespor-Gaziantep, 16.00'da ise Göztepe, Adana Demir ve Alanyaspor- Karagümrük kozlarını paylaşacak.



FRUTTİ EXTRA BURSA AFYON'DA FARKA KOŞTU

ING Basketbol Süper Ligi'ne dün oynanan maçta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 108-55 mağlup etti. Bursaspor'da Brown 20, Onuralp Bitim 19, Ayberk Olmaz 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladılar.



KADINLAR DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI: 66-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı deplasmanda 66-57 yendi. Diğer maçlar: Elazığ-Çankaya Ünv: 68-81, Bursa BŞB-Botaş: 64-71, Nesibe Aydın- Hatay: 78-60, Bellona Kayseri-Fenerbahçe Safiport: 58-99.

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