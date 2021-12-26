Gözler Fener taraftarında! Yönetimi protestoya hazırlanıyorlar

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu maça Fenerbahçe taraftarının büyük ilgi göstereceği ve sosyal medyada örgütlenen taraftarların Başkan Ali Koç ile yönetimi protesto edeceği, istifaya davet edeceği ifade ediliyor. Bunun yanında bu protestoya destek vermeyen başta Genç Fenerbahçeliler gibi grupların da olduğu bu yüzden tribünlerde gerginlik çıkmasından endişe edildiği öğrenildi. Yönetimin önceden tedbir almaya çalıştığı da gelen haberler arasında.
SAMANDIRA'DA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Yeni Malatya maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1 saat 15 dakikalık antrenmanla tamamladı. Zeki Göle yönetimindeki anterman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı- Lacivertliler Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
KANARYA'DA SARI ALARM
Gustavo, Novak, Serdar Aziz, Szalai ve İrfan Can Yeni Malatya maçında kart görürse, A.Demirspor maçında forma giyemeyecek.