Fenerbahçe'de sıcak saatler! 10 Ocak 2022 tarihine kadar yeni hocanın ismi belli olacak





BİLİC VE KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK

Bunun yanında Löw ile gelecek sezon için anlaşma sağlanmasının da söz konusu olduğu da belirtiliyor. Löw'den gelen yanıt yine olumsuz olursa Fenerli kurmaylar bu kez daha önce temasa geçilen Bilic ve kulübü BJ Guoan ile masaya oturacak. Guon kulübü ile tazminat sorunu çözülmeye çalışılacak. Çin kulübünde 4 milyon Eur civarında ücret alan Bilic'in Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifine hayır demeyeceği iddia ediliyor.

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