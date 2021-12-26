Fenerbahçe'de sıcak saatler! 10 Ocak 2022 tarihine kadar yeni hocanın ismi belli olacak

Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yönetim yeni teknik adam için girişimlerini hızlandırma kararı aldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk teklifi Alman Milli Takımı'nın eski hocası Joachim Löw'e yapmış ancak Alman teknik adam sezon içinde takım çalıştırmak istemediğini ifade etmişti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Löw ile bir görüşme daha yapacağı hatta bu görüşmenin bizzat Başkan Ali Koç tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi. Löw ikna olursa Fener'in yeni hocası olacak.
BİLİC VE KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK
Bunun yanında Löw ile gelecek sezon için anlaşma sağlanmasının da söz konusu olduğu da belirtiliyor. Löw'den gelen yanıt yine olumsuz olursa Fenerli kurmaylar bu kez daha önce temasa geçilen Bilic ve kulübü BJ Guoan ile masaya oturacak. Guon kulübü ile tazminat sorunu çözülmeye çalışılacak. Çin kulübünde 4 milyon Eur civarında ücret alan Bilic'in Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifine hayır demeyeceği iddia ediliyor.