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    • Spor
    • 25.12.2021 14:07
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    • 25.12.2021 14:07
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    Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için umudu Salah!

    Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu konusunda zaman zaman tereddüt yaşayan Galatasaray yönetiminin, Mısırlı golcünün tapusunun alınması konusunda kesin kararını vermesinin sebeplerinden birinin dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Aslan’ın umudu Salah!

    Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanmak için kısa bir süre önce Zamalek'e gerekli evrakları gönderen Galatasaray yönetiminin, teknik heyetle ve kendi içerisinde yaptığı uzun toplantılar sonucunda bu kararı aldığı öğrenildi.



    MOSTAFA'NIN DEĞERİNİ SALAH ARTIRACAK



    Mostafa'nın Galatasaray'da bu sezon sürekli ilk 11'de forma giymemesi sebebiyle 4 milyon Dolar'lık bonservis yükünün altına girmekte zaman zaman tereddüt eden Sarı-Kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki golcünün ocak ayında başlayacak Afrika Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nda Liverpoollu Mohamed Salah ile birlikte forma giyecek olmasının değerini artıracağını düşündüğü öğrenildi.

        Mostafa'nın Salah'la birlikte Mısır Mili Takımı'nın hücum hattında göstereceği performans sonrası Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki forveti sezon sonu ciddi bir rakama satabilmeyi hedefliyor.



        MOSTAFA'YI SALAH'IN VELİAHTI
        Mohamed Salah da Milli Takım'dan arkadaşı olan Mostafa Mohamed'le hem saha içinde hem de saha dışında yakından ilgileniyor. Mısır basını Mostafa'yı Salah'ın veliahtı olarak gösteriyor.

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