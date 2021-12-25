Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için umudu Salah!

Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanmak için kısa bir süre önce Zamalek'e gerekli evrakları gönderen Galatasaray yönetiminin, teknik heyetle ve kendi içerisinde yaptığı uzun toplantılar sonucunda bu kararı aldığı öğrenildi.
MOSTAFA'NIN DEĞERİNİ SALAH ARTIRACAK
Mostafa'nın Galatasaray'da bu sezon sürekli ilk 11'de forma giymemesi sebebiyle 4 milyon Dolar'lık bonservis yükünün altına girmekte zaman zaman tereddüt eden Sarı-Kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki golcünün ocak ayında başlayacak Afrika Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nda Liverpoollu Mohamed Salah ile birlikte forma giyecek olmasının değerini artıracağını düşündüğü öğrenildi.