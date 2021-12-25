Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için umudu Salah!

Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanmak için kısa bir süre önce Zamalek'e gerekli evrakları gönderen Galatasaray yönetiminin, teknik heyetle ve kendi içerisinde yaptığı uzun toplantılar sonucunda bu kararı aldığı öğrenildi.