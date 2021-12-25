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    • Spor
    • 25.12.2021 15:57
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    • 25.12.2021 15:57
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    Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 16.00'da Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takım son olarak Süper Lig 2020-2021 Sezonu’'nda 24 Nisan tarihinde mücadelede karşı karşıya gelirken mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Bu kapsamda karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler özellikle Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar...

    Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım!

    Galatasaray ve Antalyaspor ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar artışa geçti. Futbolseverler maçı naklen takip etmenin yollarını arıyor. Peki, GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar...

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed

    FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel (K).

    Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

    Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

    TERİM'İN CEZASI BİTECEK

    Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

    Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Bugün de takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.

    Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

        GALATASARAY'DA 6 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.

        Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

        BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        GALİBİYETİ UNUTTU

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
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        Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i belli oldu!
        Haberler Spor Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?
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