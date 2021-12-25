Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir?

Galatasaray ve Antalyaspor ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar artışa geçti. Futbolseverler maçı naklen takip etmenin yollarını arıyor. Peki, GS Antalya maçı canlı şifresiz izleme yolları nelerdir? İşte detaylar...
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel (K).
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.
TERİM'İN CEZASI BİTECEK
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Bugün de takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.
Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.