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    • Spor
    • 25.12.2021 12:59
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    • 25.12.2021 12:59
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    Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Löw ve Bilic çıkmazı...

    Spor haberleri... Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Öne çıkan isimler ise eski teknik direktörü Joachim Löw ve bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic…İşte F. Bahçe'nin teknik direktör maratonu...

    Onur Koçhan
    Löw ve Bilic çıkmazı...

    İki teknik adamın kulüp kariyerlerindeki performansı ise Sarı-Lacivertli taraftarları düşündürüyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Löw, 2004 yılından beri kulüp takımı çalıştırmadı.

    Alman milli takımıyla harikalar yaratan ve son olarak Avusturya Ligi ekibi Austria Wien takımını çalıştıran Löw, 31 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'yi 1998-1999 sezonunda çalıştıran ünlü teknik adam daha sonra da Adanaspor'da görev yapmıştı. 61 yaşındaki teknik adam çalıştırdığı 7 kulüp takımının sadece 2'sinde 2 puan ortalamasının üzerine çıktı.

    Fenerbahçe'nin bir başka hoca adayı Slaven Bilic'in ise son dönemdeki performansı düşündürüyor. Hırvat teknik adam Çin ekibi B.Guoan'da 18 maçta 1.56 puan ortalaması yakaladı. Bir önceki takımı West Bromwich'te ise 65 maçta 1.52 ortalama tutturdu.

        Kulüp kariyerinde hiç 2 puan ortalamasının üzerine çıkamadı. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki teknik adam 89 karşılaşmada 1.82 puan ortalaması yakaladı.

        Bilindiği gibi Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan hocalar 2 puan üzerine çıkıyor. Fenerbahçe taraftarı iki hocanın da kaliteli olduğu konusunda hem fikir ancak puan ortalamalarını da sürekli gündeme getiriyorlar.
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