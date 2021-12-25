Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Löw ve Bilic çıkmazı...

İki teknik adamın kulüp kariyerlerindeki performansı ise Sarı-Lacivertli taraftarları düşündürüyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Löw, 2004 yılından beri kulüp takımı çalıştırmadı.
Alman milli takımıyla harikalar yaratan ve son olarak Avusturya Ligi ekibi Austria Wien takımını çalıştıran Löw, 31 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'yi 1998-1999 sezonunda çalıştıran ünlü teknik adam daha sonra da Adanaspor'da görev yapmıştı. 61 yaşındaki teknik adam çalıştırdığı 7 kulüp takımının sadece 2'sinde 2 puan ortalamasının üzerine çıktı.
Fenerbahçe'nin bir başka hoca adayı Slaven Bilic'in ise son dönemdeki performansı düşündürüyor. Hırvat teknik adam Çin ekibi B.Guoan'da 18 maçta 1.56 puan ortalaması yakaladı. Bir önceki takımı West Bromwich'te ise 65 maçta 1.52 ortalama tutturdu.