Beşiktaş'a 'Evet' demeyen Larin'in en ciddi talibi!

Beşiktaş'tan yeni kontrat için senelik 2.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme talep eden Cyle Larin'e Siyah-Beyazlı yönetim 1.7 milyon Euro civarında bir ücret önerirken taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil.

Rachid Ghezzal ve Domagoj Vida gibi isimlerin aldığı yüksek yıllık ücretleri gerekçe göstererek 2.5 milyon Euro'luk talebinden geri adım atmayan Larin'e Avrupa'nın önemli liglerinden takımların da talip olduğu biliniyordu.