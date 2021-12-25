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    • Spor
    • 25.12.2021 13:07
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    • 25.12.2021 13:07
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    Beşiktaş'a 'Evet' demeyen Larin'in en ciddi talibi!

    Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve henüz Siyah-Beyazlı kulübün yeni kontrat talebine olumlu yanıt vermeyen Cyle Larin'e Avrupa'dan da önemli teklifler geliyor. Kanadalı golcünün en ciddi talibi ise son dönemde Süper Lig'de forma giyen yıldızların peşinde olan bir kulüp oldu.

    EMRE AKDENİZ
    Beşiktaş’a ’evet demedi! İşte Larin’e talip olan kulüp

    Beşiktaş'tan yeni kontrat için senelik 2.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme talep eden Cyle Larin'e Siyah-Beyazlı yönetim 1.7 milyon Euro civarında bir ücret önerirken taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil.

    Rachid Ghezzal ve Domagoj Vida gibi isimlerin aldığı yüksek yıllık ücretleri gerekçe göstererek 2.5 milyon Euro'luk talebinden geri adım atmayan Larin'e Avrupa'nın önemli liglerinden takımların da talip olduğu biliniyordu.

    Adı bazı Premier Lig kulüpleri ile anılan Kanadalı forvetin en ciddi talibinin ise Yunanistan ekibi Olympiakos olduğu ortaya çıktı. Son dönemde Süper Lig'de boy gösteren Henry Onyekuru ve Mathieu Valbuena gibi isimleri kadrosuna katan ve Türk futbolundaki yıldızlara yakın ilgi gösteren Olympiakos'un Larin konusunda bir hayli ısrarcı olduğu öğrenildi.



    Larin'in menajerinin Beşiktaş'a yeni sözleşme konusunda zorluk çıkardığı ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret taleplerinin yanı sıra yönetimden farklı isteklerde bulunduğu da öne sürülüyor.

        Beşiktaş yönetimi ise Larin'in kısa bir süre içinde yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

        Beşiktaş'ın 1 milyon 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cyle Larin'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon 500 bin Euro.
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