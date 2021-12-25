Beşiktaş'ta kendi dönemi ibra edilmeyen Fikret Orman: Çok alçakça bu, algı yaratılıyor

Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde, ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Çoğu kararlarımız, icra kararlarıydı ve finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi.

Ultrason cihazının ne olduğunun falan konuşuluyor olması üzücü. Ben bunları başka kulüplerde görmüştüm, bizde olmaz diyordum ama bu nifak tohumları, Beşiktaş'ta yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar geri dönüp çalışacaktır.