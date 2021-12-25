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    • Spor
    • 25.12.2021 19:49
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    • 25.12.2021 19:52
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    Beşiktaş'ta kendi dönemi ibra edilmeyen Fikret Orman: Çok alçakça bu, algı yaratılıyor

    Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, başkanlık döneminin ibra edilmemesi sonrası sert açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra artık hukuk konuşacak" ifadelerini kullanan Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri oy çokluğuyla mali ve idari yönden ibra edilmemişti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu rapor boynumuzun borcuydu. İbra edilmek, edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır yok böyle bir şey. Rapora bir kere müdahale etmedim. Belki benim için de bir şeyler vardır, hesabı neyse vereceğim" şeklinde konuşmuştu. Haberin detayları...

    Fikret Orman: Çok alçakça bu, algı yaratılıyor

    Beşiktaş haberleri... Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri oy çokluğuyla mali ve idari yönden ibra edilmemişti.

    Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

    "Kongreye katılma niyetindeydim ama son anda rapor çıkınca katılmama kararını verdim. Şafak bu konuda beni uyarmıştı. Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptım. Başkanlığı bıraktıktan sonra da nereye gittiysem Beşiktaşlılardan büyük ilgi ve sevgi gördüm.

    Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz. Bu raporun kulübe daha önce geldiğini biliyorum. Bazı konular, şu andaki yönetimde bulunanlardan birilerini ilgilendirdiği için çıkarılan maddeleri de biliyorum.

        Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. İyi tarafından bakacak olursak somut bir şey konuşuyoruz artık. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak.

        Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık, stat, tesisler, marka değerimizin yukarı çıkması... Birçok şey yaptık. Bunu Allah da biliyor Beşiktaşlılar da biliyor.

        Maç günü bilet almak için binlerce kongre üyesinin aradığı bir dönemden, hep beraber mutluluklar yaşadığımız insanların, bize kongrede sahip çıkmamasını üzüntüyle karşıladım. Canları sağ olsun.

            Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde, ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Çoğu kararlarımız, icra kararlarıydı ve finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi.

            Ultrason cihazının ne olduğunun falan konuşuluyor olması üzücü. Ben bunları başka kulüplerde görmüştüm, bizde olmaz diyordum ama bu nifak tohumları, Beşiktaş'ta yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar geri dönüp çalışacaktır.

            Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen 114 imzalı önerge oy çokluğu ile kabul edilmişti.

            AHMET NUR ÇEBİ: RAPORDA BEN DE VARIM! HESABI NEYSE VERECEĞİM

            Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda yaptığı konuşmada, "(KPMG raporu) Bu rapor boynumuzun borcuydu. İbra edilmek, edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır yok böyle bir şey. Böyle bir şey devam ederse herkes kulübe zarar verir. İnsanlar buraya ibra edilmek için geliyor. Başınız dik geleceksiniz ve kulübe hizmet edeceksiniz. Ama ibra edilmeyi talep edeceksiniz, bu kendiliğinden olmamalı. Ben de o dönem varmışım. Ben olmadığımı söylemedik ki. Rapora bir kere müdahale etmedim. Belki benim için de bir şeyler vardır, hesabı neyse vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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