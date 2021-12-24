Kartal’ın gözü açıldı

Kartal geri döndü!.. Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Önder Karaveli'nin yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Son 3 maçta 7 puan elde eden Siyah-Beyazlılar taraftarını mutlu etti.

HARİKA DOKUNUŞ

3. dakikada Göztepe şok bir golle öne geçti. Ndiaye ceza sahası içinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan mükemmel bir dokunuşla Larin'i gördü. Kanadalı yıldız da skoru 1-1'e getirdi. 39. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Ancak Soner Aydoğdu'nun penaltı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

DİREKTEN DÖNDÜ

60. dakikada Ghezzal sahneye çıktı ve mükemmel bir golle skoru 2-1 yaptı. 72'de Pjanic'in etkili şutu az farkla auta gitti. 77'de Ghezzal'ın frikiği barajdan sekip direkten döndü. 82'de Rosier ikinci sarı kartını gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. 84'te Ndiaye'nin şutu Ersin'de kaldı. 90+7'de Jahovic kafayı vurdu. Ersin yine gole izin vermedi. Maç da 2-1 sona erdi.

KESKİN NİŞANCI RACHID GHEZZAL

Attığı mükemmel golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren Rachid Ghezzal rakipleri uzaktan avlamayı sürdürüyor. Cezayirli yıldız son iki sezonda ceza sahası dışıhdan attığı 6 golle bu alanda Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı. Karşılaşma sonrası duygularını aktaran Rachid Ghezzal, "Çok önemli bir galibiyet. Ben de gol attığım için ayrıca mutluyum" açıklamasını yaptı.

OĞUZHAN 11'E ASİSTLE DÖNDÜ

Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Son haftalarda eski günlerini hatırlatan Oğuzhan, 31. dakikada Cyle Larin'e asist yaparak performansını taçlandırdı.

SOĞUK HAVA TRİBÜNLERİ VURDU

Kayseri maçında stadı dolduran Siyah-Beyazlılar, Göztepe maçına biletler yüzde 50 indirimli olmasına rağmen ilgi göstermedi. Beşiktaşlı oyuncular dün vefat eden kulüp personeli Abdulvahap Öksüz için sahaya siyah bantla çıktı.

TOSİC SONRASINDA BİR İLK YAŞANDI

Kırmızı kart gören Rosier, Tosic'in ardından 1 sezonda 2 kez oyundan atılan ilk isim oldu.

YETER! SABRIMIZI ZORLUYORLAR

Başkan Ahmet Nur Çebi çok sert açıklamalar yaptı. Çebi, "1 sene boyunca hakemlik yapmamasına karar verilen bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları... Bu çile ne zaman bitecek! Katar'daki kupa maçına hakem bulamamışlar, bizi sinir etmek için bir hakem atıyorlar. Yeter artık! Sabrımızı çok fazla zorluyorlar" dedi. Çebi, Önder Karaveli ile devam etmek istediklerine de dile getirdi.

ERSİN KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Göztepe karşısında çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş'ta gecenin yıldızı kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Mükemmel bir maç çıkaran genç file bekçisi önce ilk yarıda Soner'in penaltısında gole izin vermedi. Ersin maçın son bölümlerinde de kalesinde adeta duvar ördü. Taraftarlar başarılı kaleciyi uzun süre alkışladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Beşiktaş'ın başında çok iyi bir performans sergileyen teknik sorumlu Önder Karaveli tribünlerin adeta sevgilisi oldu. Karşılaşmanın ardından taraftarların büyük destek verdiği başarılı hocanın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Tek tek tribünleri dolaşan Önder Karaveli'nin Ghezzal'ın golü sonrası, "Allah'ım çok şükür" dediği de gözlendi.