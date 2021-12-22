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    Cyle Larin konusunda flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldızla son bir görüşme yapma kararı aldı

    Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin’e yapılacak görüşmede 1.9 milyon Euro teklif edilecek. Eğer Kanadalı futbolcu yine ‘hayır’ derse gelen teklifler değerlendirilecek.

    Larin’e son şans!

    Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek sözleşmesi büyük bir krize neden olan Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı yönetim geçtiğimiz ay Kanadalı yıldızın menajeri Nick Mavromaras'la masaya oturmuştu.



    HEDEF 3.5 YILLIK İMZA ATMAK
    Yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklife karşın Mavromaras'ın 2.7 milyon Euro'luk talebi sonrasında görüşmeler tıkanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Larin'le son kez masaya oturma kararı aldığı ve menajerinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Mavromaras'la gerçekleştirilecek kritik zirvede yıllık maaş teklifinin 1.9 milyon Euro'ya çıkarılacağı öğrenildi. Eğer Larin, "Pjanic kadar maaş isterim" inadından vazgeçerse 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.



    DEVRE ARASI AYRILIĞA SOĞUK
    Ancak anlaşmazlık devam ederse, yıldız futbolcuya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. İngiltere'den talipleri olan Larin'in Beşiktaş'a imza atmaması durumunda sezon sonunu bekleyeceği ve bonservisini eline alarak transferini gerçekleştireceği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Cyle Larin konusunda flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldızla son bir görüşme yapma kararı aldı
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