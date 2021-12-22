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    Sarı-Lacivertli yönetim yeni teknik adam için düğmeye bastı! 4 aday belli oldu: Löw - Bilic- Daum ve İsmail Kartal

    Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam için kolları sıvadı. Löw, Bilic, İsmail Kartal ve Daum hoca adayları oldu. Löw devre arası gelmek istemezse sezon sonu için teklif yapılacak. Alman hoca hazirana kalırsa lig İsmail Kartal ile tamamlanacak.

    Pereira’nın yerine 4 aday

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam için kolları sıvayan Sarı- Lacivertli kurmaylar 4 isim belirledi. Adayların Joachim Löw, İsmail Kartal, Slaven Bilic ve Christoph Daum olduğu öğrenildi.



    Başkan Koç ve kurmaylarının ilk tercihinin Alman teknik adam Joachim Löw olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Alman teknik adam, sezon içinde takım almak istememesi durumunda yönetimin kendisine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın takımın başında olacağı, yeni sezonunda yardımcısının yine İsmail Kartal olacağı bir teklif sunacağı bildirildi. Löw iki seçeneği de kabul etmezse İsmail Kartal'ın yine hoca adaylarından birisi olduğu da öğrenildi .



    Bunun dışında yaz aylarında Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden ancak kulübü izin vermediği için Çin'den gelemeyen Slaven Bilic ile de temaslar sürüyor.
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        Haberler Spor Sarı-Lacivertli yönetim yeni teknik adam için düğmeye bastı! 4 aday belli oldu: Löw - Bilic- Daum ve İsmail Kartal
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