Sarı-Lacivertli yönetim yeni teknik adam için düğmeye bastı! 4 aday belli oldu: Löw - Bilic- Daum ve İsmail Kartal





Başkan Koç ve kurmaylarının ilk tercihinin Alman teknik adam Joachim Löw olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Alman teknik adam, sezon içinde takım almak istememesi durumunda yönetimin kendisine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın takımın başında olacağı, yeni sezonunda yardımcısının yine İsmail Kartal olacağı bir teklif sunacağı bildirildi. Löw iki seçeneği de kabul etmezse İsmail Kartal'ın yine hoca adaylarından birisi olduğu da öğrenildi .