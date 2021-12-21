Son dakika Galatasaray haberleri... Rezan Epözdemir ve Burak Elmas arasında kılıçlar çekildi! Epözdemir'in yönetim alanına girmesi yasak

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi! Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi.