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    • Spor
    • 21.12.2021 10:10
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    • 21.12.2021 10:20
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Rezan Epözdemir ve Burak Elmas arasında kılıçlar çekildi! Epözdemir'in yönetim alanına girmesi yasak

    Rezan Epözdemir’in Galatasaray yönetiminden olaylı bir şekilde istifa etmesinin ardından gerilim giderek artıyor. Gelen son dakika açıklamasında Burak Elmas’ın Epözdemir'in, yönetim alanlarına girmemesi için tüm güvenlikçileri uyardığı ortaya çıktı.

    Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi! Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi.

    GÖREVLİLER TARAFINDAN ENGELLENECEK
    Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı.

    Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek.
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        Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Rezan Epözdemir ve Burak Elmas arasında kılıçlar çekildi! Epözdemir'in yönetim alanına girmesi yasak
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